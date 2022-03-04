مصر تدين التفجير الإرهابى فى مسجد مدينة بيشاور الباكستانية

أدانت جمهورية مصر العربية، اليوم الجمعة، بأشد العبارات التفجير الإرهابي الذى استهدف مسجداً بمدينة بيشاور الباكستانية، وأسفر عن مقتل وإصابة العشرات.
وأعربت مصر حكومة وشعباً - في بيان لوزارة الخارجية- عن خالص تعازيها وصادق مواساتها لحكومة وشعب باكستان الصديقة، وتمنياتها بسرعة الشفاء لكافة المصابين.
وأكدت على تضامنها ووقوفها مع باكستان في مواجهة الإرهاب بكافة أشكاله.
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