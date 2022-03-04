رئيسة الوزراء الأوغندية تستقبل السفير المصرى فى كمبالا

وثمنت رئيسة الوزراء العلاقات الاستراتيجية والروابط التاريخية بين مصر وأوغندا، موجهة الشكر للشعب والحكومة المصرية على الدعم التنموى المقدم لأوغندا فى مختلف المجالات، معربة عن رغبتها فى التركيز خلال الفترة القادمة على تذليل العقبات التى قد تواجه زيادة التجارة البينية بين البلدين وأهمية التغلب على الصعوبات التى تواجه شركات القطاع الخاص المصرى العاملة فى السوق الأوغندى وتلك المهتمة بالاستثمار فيه.
كما استعرضت رئيسة الوزراء الفرص التى تتيحها المناطق الصناعية التى تعكف الحكومة الأوغندية على تدشينها حاليا مع التركيز على القطاعات والمنتجات التى تتمتع فيها الدولتان بمزايا تنافسية، بما يعود بالرخاء والنفع على الشعبين ويعزز التكامل الاقتصادى الأفريقى الذى تتطلع له دول القارة، معربة عن تطلعها إلى الاستفادة من الخبرات المصرية فى مختلف المجالات الحيوية، لاسيما التصنيع، والكهرباء، وصناعة الأدوية.
ومن جانبه، استعرض السفير المصرى الرؤية المصرية الاستراتيجية لتعزيز التجارة والاستثمارات المصرية فى أوغندا، مبرزا الطفرة التى يمكن أن يحدثها مشروع الربط الملاحى بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط VICMED فى حجم التبادل التجارى ليس فقط بين مصر وأوغندا، بل بين دول المنطقة والعالم. كما تناول موقف المشروعات المصرية الكبرى التى تم تنفيذها فى الفترة الماضية فى مختلف المجالات، لاسيما الرى والزراعة والطاقة المتجددة والصحة والبنية التحتية.
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