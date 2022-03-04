سفير مصر فى المجر يودع مواطنين عائدين من أوكرانيا قبيل مغادرتهم للقاهرة

جدة - نرمين السيد - ودع محمد الشناوى سفير مصر فى المجر، والسكرتير ثانى خالد زاهر، بعد عصر اليوم الجمعة، عدد من المواطنين المصريين العائدين من أوكرانيا، والذين غادروا بودابست متجهين إلى القاهرة على متن رحلة "مصر للطيران".





أعلنت ذلك سفارة مصر ببودابست عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك". وكانت وزارة الخارجية، أعلنت فى وقت سابق اليوم، أن سفارة مصر فى المجر، نجحت بالتنسيق مع وزارة الطيران المدنى وشركة مصر للطيران، فى ترتيب عودة 30 مواطنا مصريا، معظمهم من الطلبة الذين عبروا من أوكرانيا. ويأتى ذلك فى إطار الجهود المتواصلة للدولة المصرية من أجل رعاية مواطنينا بالخارج، خصوصًا فى ظل الأوضاع الجارية فى أوكرانيا، فضلا عن المساعى المستمرة لسفاراتنا فى دول الجوار الأوكرانى لإعادة المواطنين المصريين.

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