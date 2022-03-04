جهود الدولة لتأمين إمدادات القمح (فيديوجراف) 

جدة - نرمين السيد - وفى الفيديوجراف التالى يستعرض "دوت الخليج" خطة الدولة لتأمين إمدادات القمح التى بدأت قبل 5 سنوات، ومن أبرز الجهود التى نفذتها إنتاج مصر لـ 9 ملايين طن قمح سنويا، كما تستورد 10 ملايين طن لتغطى استهلاكها البالغ 19 مليونا. وأوضح الفيديوجراف أن القيادة انتبهت فى 2017 إلى خطورة عدم كفاية الاحتياطى، كما أطلقت أكبر مشروع قومى لإقامة صوامع الغلال حتى ارتفعت سعات التخزين من 1.2 مليون إلى 3.4 مليون طن، كما دشنت أكبر المشروعات القومية لزيادة مساحات زراعة القمح.

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