من بينهم حسين فهمي وبسمة.. كل هؤلاء النجوم علي ريد كاربت افتتاح الأقصر للسينما الأفريقية

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يستعد كوكبة كبيرة من نجوم الفن لحضور حفل افتتاح الدورة الـ 11 لمهرجان الأقصر للسينما الأفريقية اليوم الجمعة.

دوت الخليج يكشف النجوم المقرر حضورهم بمهرجان الأقصر للسينما الأفريقية

ضيوف مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية

يأتي لحفل افتتاح المهرجان ضيوف من نجوم وصناع السينما من 35 دولة أفريقيا بحضور وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم التي تشهد الافتتاح برفقة محافظ الأقصر المستشار مصطفي ألهم وسيد فؤاد رئيس المهرجان ومحمود حميدة الرئيس الشرفي للمهرجان والمخرجة عزه الحسيني مدير المهرجان .

ومن ضمن الحضور أيضًا الفنان حسين فهمي الذي يحصد جائزة إنجاز العمر ، والفنانة زينة ومن صناع السينما الأفريقية المخرجة أبولين تراوري من بوركينا فاسو، بجانب الفنانة المصرية عبير صبري ، والمخرج السنغالي موسي توريه ، والفنانة ناهد السباعي والفنانة سلوي محمد علي والنجم صبري فواز.

نجوم السينما في مهرجان الأقصر

بجانب الفنانة بسمة وميار الغيطي ، وسهر الصايغ وهبة عبد الغني والمخرج مجدي أحمد علي والفنان حمزة العيلي والمخرج عمر عبد العزيز وهشام ماجد وجيهان خليل ومحمد سلام والفنانة التونسية والمطربة غالية بن علي والمخرج هشام فتحي والفنان شريف حلمي والفنان أحمد فتحي.

والفنان الشاب احمد مجدي كعضو لجنة تحكيم والفنان حسين نصار والفنانة مريم الخشت والفنان محمد يسري والفنان محسن منصور .

ريد كاربت مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية

ويحضر من صناع السينما وأعضاء لجان تحكيم المهرجان المخرجة كاتي نيداي من السنغال، وكمال بن وناس الناقد التونسي ، ومدير التصوير محمود عبد السميع من مصر ، والمخرج محمد صيام من مصر ، المخرج خالد الحجر من مصر ، والمخرج بيتر سيدوفيا من غانا ، والمخرجة فاتوماتو كوليبالي من مالي.

وأيضًا المخرج داوود ولاد السيد من المغرب والمنتجة درة بوشوشة من تونس، والمخرج رشيد مشهراوي من فلسطين.

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وسيشهد المهرجان اليوم الجمعة تكريم عددمن النجوم وصناع السينما في إفريقيا، بجانب اسم الفنانة هدى سلطان وتتسلم التكريم ابنتها ويكرم الفنان حسين فهمي بجائزة إنجاز العمر.