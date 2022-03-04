/683112/تشكيل-مباراة-بيراميدز-والمقاولون-العرب-بالدوري-الممتاز

أعلن إيهاب جلال المدير الفني لفريق بيراميدز عن التشكيل الرسمي لمواجهة المقاولون العرب، في لقاء يجمع بين الفريقين في بطولة الدوري الممتاز.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

تنطلق صافرة بداية مباراة بيراميدز والمقاولون العرب في الساعة الخامسة والنصف مساء، في لقاء يجمع بين الفريقين في الجولة الثانية عشر من بطولة الدوري الممتاز.

تشكيل بيراميدز أمام المقاولون العرب:

حراسة المرمى: شريف إكرامي.

الدفاع: محمد حمدي - أحمد سامي - علي جبر - عمر جابر

وسط الملعب: إسلام عيسى - وليد الكرتي - اريك تراوري - نبيل عماد - محمد صادق

الهجوم: محمود وادي

البدلاء: المهدي سليمان - أسامة جلال - حسين السيد - أحمد توفيق - أحمد فتحي - عبد الله السعيد - رمضان صبحي - إبراهيم عادل - فاجري لاكاي

تشكيل المقاولون العرب أمام بيراميدز:

في حراسة المرمى: أحمد العربي.

في الدفاع: أمير عابد، محمد سمير، فاروقا، أحمد عبد العزيز.

في الوسط: محمد مجلي، أحمد عفيفي، كريم مصطفى، عبد الرحمن جبنة.

في الهجوم: أمادو أنياص، عمر بسام.

القنوات الناقلة للمباراة

تنقل مباراة بيراميدز والمقاولون العرب في الساعة الخامسة والنصف، على قناة اون تايم سبورت اتش دي، بتعليق صوتي أيمن الكاشف.

يدخل بيراميدز لقاء اليوم وهو يحتل المركز الثاني برصيد 23 نقطة، من أصل 9 مباريات، سجل من خلالها 18 هدف، في حين تلقت شباكة 5 أهداف.

يدخل المقاولون العرب لقاء اليوم وهو يحتل المركز السادس عشر برصيد 8 نقطة، من أصل 11 مباريات، سجل من خلالها 10 هدف، في حين تلقت شباكة 14 أهداف.