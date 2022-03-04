/683114/النشرة-الفنية-هجوم-هشام-المليجي-على-رانيا-شاهين-شفاء-تيسير-فهمي-من-كورونا-اليوم-افتتاح-مهرجان-الأقصر-للسينما-الأفريقية

يقدم موقع دوت الخليج في هذا الموضوع النشرة الفنية لما جرى من أحداث فنية خلال الساعات الماضية اليوم الجمعة 4 مارس. وإليكم التفاصيل في السطور التالية.

هشام المليجي يهاجم رانيا شاهين

كتب هشام المليجي عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، كلامًا يهاجم خلاله الفنانة رانيا شاهين، إذ قال: "يا أستاذة رانيا حضرتك تطوعتي وتدخلتي في حياتي من غير إذن، وقولتي كلام مش حقيقي".

ردت رانيا شاهين على الفنان هشام المليجي بعد هجومه عليها وانتقاده لها عقب حديثها عنه دون إذن، وقالت: "أنا شايفة الموضوع أخد أكبر من حجمه هشام ده صديقي وجاري من زمان وأنا حبيت أساعده مش أكتر زى ما بساعد ناس كتير من الزملاء في الوسط من الموهوبين اللي مش واخدين حقهم، وكلنا بنساعد بعض على فكرة لأن مجال العمل الفنى حاليا بقى صعب مش فاهمه ليه هو أخد الموضوع بحساسية زيادة".

وتابعت: "المفروض عليه إنه كان يشكرني لأن هو عارف إنى أكيد أقصد الخير وعاوزه أشوفه ناجح هو وكل أصحابي وغير أصحابي وياخدوه حقهم بما يليق بموهبتهم.. وعمر ماحد زعل مني وحطني في موقف زي ده".

افتتاح مهرجان الأقصر

تستعد مدينة الأقصر اليوم الجمعة لانطلاق حفل افتتاح الدورة الـ 11 من مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، ومن جانبها إدارة المهرجان وضعت اللمسات النهائية لاستعدادات الحفل. ومن المقرر أن ينطلق حفل افتتاح مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، مساء اليوم الجمعة في تمام الساعة الثامنة مساءً من داخل قاعة المؤتمرات بمحافظة الأقصر.

شفاء تيسير فهمي من كورونا

كما أعلنت الفنانة تيسير فهمي تعافيها من فيروس كورونا بشكل كبير موضحة استقرار حالتها الصحية وطمأنت جمهورها ومتابعيها. وقالت تيسير فهمي في تصريحات خاصة لـ "دوت الخليج": "أعراض كورونا اختفت وحالتي تحسنت بشكل كبير عن الأول ولم أعاني من أية أعراض مزمنة".

يذكر أن تيسير فهمي كانت قد أعلنت إصابتها بفيروس كورونا قبل أيام من خلال منشور كتبته عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، لافتة إلى أن المرض صعب وطلبت من متابعيها وجمهورها الدعاء لها بالشفاء العاجل.