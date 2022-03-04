وزير الشباب والرياضة يشارك فى مؤتمر الأورمان واتحاد الصناعات المصرية للتنمية المستدامة

شارك الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، اليوم الجمعة، فى فعاليات مؤتمر الأورمان واتحاد الصناعات المصرية للتنمية المستدامة المقام بمحافظة الأقصر خلال الفترة من 2 حتى 5 مارس الجارى، تحت شعار "الاستدامة والتحولات الاقتصادية والاجتماعية"، وبرعاية الدكتور مصطفي مدبولى رئيس مجلس الوزراء.

شهد المؤتمر مجموعة من الوزراء منهم الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، والدكتورة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، ونبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، والدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، وعدد من الخبراء الدوليين وهيئات ومنظمات وجهات اقتصادية وبنكية محلية وعربية واقليمية وعالمية.

وأوضح الدكتور أشرف صبحي فى كلمته، أن الوزارة تحرص على التعاون مع مختلف المؤسسات والجهات المعنية فى تنفيذ سلسلة من المشروعات والبرامج على مستوى الجمهورية، فى ضوء تحقيق التنمية المستدامة وتبنى المبادرات الشبابية الهادفة إلى تحقيق التنمية، والعمل على بناء الشخصية الإيجابية بين أوساط النشء والشباب.

ولفت صبحى إلى تشجيع الشباب للتوجه نحو المشروعات الصغيرة وريادة الأعمال بالمجتمع من خلال الشراكة مع عدد من المؤسسات المختصة فى هذا الأمر، وتقديم برامج تدريبية متخصصة للشباب بما يعزز من تحقيق ذلك التوجه.

وعلى هامش فعاليات المؤتمر، اصطحب وزير الشباب والرياضة عدداً من ضيوف المؤتمر فى زيارة تفقدية لأعمال التطوير الجارية بالمدينة الشبابية ومركز التعليم المدنى بالأقصر، حيث اطلع على شرح وافِ لأعمال التطوير الجارية ومعدل الإنجاز بها، وتوضيح دور تلك المنشآت للزائرين بما تقدمه من خدمات للنشء والشباب على مدار العام.