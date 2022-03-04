انطلاق فعاليات الدورة الأولى من المسابقة الدولية للروبوتات ARC

جدة - نرمين السيد - يأتى ذلك تحت رعاية مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، وتُنظمها أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا بالتعاون مع مجمع الإبداع ببرج العرب الممثل بجمعية اتصال، والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى، والجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، وجامعة العلمين الدولية.

وأوضح الوزير، أن بطولة العلمين للروبوتات تعُد من أكبر الفعاليات فى المنطقة فى هذا المجال، وتهدف إلى نشر تكنولوجيا صناعة الروبوتات للمُحترفين فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مشيرًا إلى إقامة الدورة سنويًا فى مدينة العلمين الجديدة، والتى تشمل استضافة نهائيات عدة مسابقات على المستوى المحلى والإقليمى والدولي، وتقديم العروض التكنولوجية الترفيهية، بالإضافة إلى إقامة مُلتقى لتبادل الخبرات فى مجال الروبوتات، والذى يُتيح فرص لمقابلة رواد الأعمال وأصحاب الصناعات والمُبتكرين وتبادل الأفكار والخبرات.

وأشار إلى أن تنظيم البطولة يواكب عصر مدن الجيل الرابع التى تعتمد على التقنيات الرقمية الحديثة وتكنولوجيا المعلومات، للوصول إلى أعلى مستوى من الرفاهية للسكان، والمساهمة فى زيادة النمو الاقتصادي، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 للارتقاء بجودة حياة المواطن المصرى وتحسين مستوى معيشته فى مختلف نواحى الحياة، بالإضافة إلى تعزيز قدراته على مواجهة المخاطر الطبيعية المُحتملة، الأمر الذى يتحقق من خلال المسابقات الخاصة بالبطولة.

ومن جانبه، أكد الدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، أن البطولة تهدف إلى توطين صناعة الروبوتات وتوظيف التكنولوجيات الحديثة فى تحقيق أهداف التنمية المُستدامة، من خلال الحفاظ على الحياة فى البر والماء، وهذا يتحقق من خلال المسابقات التى تأتى تحت مظلة "تحديات الروبوتات تحت الماء"؛ حيث يختص تحدى الغواصات الآلية ROV ببناء روبوتات تعمل على اكتشاف كل ما هو جديد فى المحيطات، بينما يوفر تحدى الغواصات ذاتية القيادة AUV روبوتات هدفها الأساسى الوصول لأماكن مُحددة فى المحيطات، للمساعدة فى جهود التنظيف وتعطيل الألغام فى البحار والمحيطات.

وأضاف صقر، أن البطولة تهدف أيضًا إلى تعزيز الصناعة والابتكار والهياكل الأساسية، وتعزيز قدرات شباب المهندسين والمُبتكرين والنوابغ فى هذا المجال، مشيرًا إلى أن اختيار مدينة العلمين يرجع إلى قدرتها على تجاوز آثار الحرب العالمية، ونجاح جهود الحكومة المصرية فى إزالة حقول الألغام لتصبح المدينة أنسب مكان لاستضافة المسابقة الدولية لكاسحات الألغام.

وأوضح الدكتورعمرو فاروق مساعد رئيس الأكاديمية للتنمية التكنولوجية، أنه البطولة سيشارك فيها 74 فريقًا من 4 دول، وهى "مصر والأردن والجزائر وبوليفيا"، وتم تقسيمهم إلى محورين رئيسيين للتحدي، وهما مشروعات التخرج لطلاب الجامعات والشركات الناشئة، لافتا إلى أن المشاركة فى البطولة مُتاحة لجميع المراحل الدراسية، سواء من طلاب المدارس أو الجامعات.

وأضاف فاروق، أن أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا قامت بتقديم المحتوى التقنى المُناسب خلال جميع مراحل البطولة وتوفير مُختبرات التصنيع، وقامت ببناء علاقات مع المؤسسات الحكومية والخاصة، وساهمت فى التعرف على مجتمع الروبوتات للحصول على الدعم وبناء العلاقات المهنية، بالإضافة إلى منح الفائزين شهادات معتمدة، وتوفير فرص لاحتضان المشروعات الفائزة.

وأكدت ياسمين سمير المدير التنفيذى للمسابقة بأكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، أن المسابقة تنقسم إلى 3 مراحل، بدايةً من مرحلة التقديم التى استمرت لمدة شهرين، ثم مرحلة تقديم العروض والمحتوى تقنى والتحضيرات النهائية، حيث يحتاج كل فريق إلى تقديم عرض تقنى كجزء من مرحلة الترشيح فى المسابقة، ثم مرحلة النهائيات التى ستُقام خلال الفترة من 3 إلى 5 مارس الجارى، وتنتهى بتكريم الفائزين فى كل تحدي، بجوائز مادية تصل إلى نصف مليون جنيه، مُقدمة من أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، فضلًا عن تقديم الدعم اللازم للمُشاركين المصريين فى المسابقات العالمية.