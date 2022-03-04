مايا مرسى: 5 مارس 2022 يوما تاريخيا جديدا فى حياة المرأة المصرية

جدة - نرمين السيد - وجه المجلس القومى للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسى وجميع عضواته وأعضائه، التحية والتقدير للمستشار محمد محمـود حـسام الدين رئيس مجلس الدولة، لقراره بأنه اعتبارا من يوم السبت 5 مارس 2022 يتم جلوس 98 قاضية على منصة القضاء مع زملائهن من القضاة فى مجلس الدولة.





وأعربت الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس، فى بيان أصدرته اليوم الجمعة، عن سعادتها وفخرها بأن تشهد لحظة جلوس هؤلاء القاضيات على منصة القضاء بمجلس الدولة، وأن ذلك يتزامن مع شهر مارس شهر أعياد المرأة المصرية.

وقالت: "لقد أصبح يوم 5 مارس 2022 يوما تاريخيا جديدا فى حياة المرأة المصرية، وزادت أعياد المرأة المصرية فى شهر مارس لتحتفل بجنى ثمار نضالها على مدار 72 عاما ".

ووجهت الدكتورة مايا مرسى، التحية إلى الدكتورة العظيمة الراحلة عائشة راتب التى ناضلت لوصول المرأة منصة القضاء منذ خمسينيات القرن الماضى، قائلة: "اليوم تجنى حفيداتك ثمار نضالك فلترقد روحك بسلام واطمئنان بأن نضالك لم يذهب سدى".

وأكدت الدكتورة مايا مرسى، أن تحقيق هذا الحلم لم يكن يحدث دون وجود إرادة سياسية داعمة مؤمنة بأن تمكين المرأة المصرية هو واجب وطنى.

يذكر أن القرار يأتى تنفيـذا لـقـرار الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهوريـة رقـم 446 لسنة 2021 فى الثالث من أكتوبر 2021 بتعيين 98 قاضية فى مجلس الدولة ، وتم توزيعهن للعمل فى الدوائر المختلفة لهيئة مفوضى الدولة، وقمن بدراسة القضايا وإعداد تقارير بالرأى القانونى فيها وشاركن زملاءهن مـن القضاة فى الإنجـاز المتميز الذى يتم حاليا بالمجلس، وفى ذات الوقت اجتازت جميع القاضيات دورة تدريبية مكثفة لاكتساب التقاليد القضائية ومهارات العمل القضائى ودراسة ملفات القضايا وإدارة الجلسة والإلمام ببعض الأمور المتعلقة بالأمن القومى ومكافحة الفساد والمشروعات القومية وزيارة بعضها.

وتقرر اعتبارا من يوم السبت 5 مارس الجارى جلوس جميع القاضيات على منصة القضاء مع زملائهن من القضاة، بحيث تحضر ضمن تشكيل المحكمـة كمفـوض دولة على مستوى الجمهورية، كما ستبدأ القاضيات برئاسة جلسات تحضير القضايا واستكمال المستندات اللازمة للفصل فيها، وتهيئتها للمرافعة، وبهذا تكون القاضيات قد تحقـق لهن جميع صلاحيات واختصاصات القاضى فى مجلس الدولة بالجلوس على المنصة مثـل القضاة، وفى ذات الوقت سيستمر بحثهن للقضايا وإعداد تقارير بالرأى القانونى فيها، كما سيستمر تدريبهن لمزيـد مـن ثـقـل الشخصية القضائية وشرح مدونة التقاليد القضائية ودليل العمل القضائى.