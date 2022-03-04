جدة - نرمين السيد - وأعربت مصر من خلال بيان رسمى صادر عن وزارة الخارجية عن خالص تعازيها وصادق مواساتها لحكومة وشعب باكستان الصديقة، وتمنياتها بسرعة الشفاء لكافة المصابين، مؤكدةً على تضامنها ووقوفها مع باكستان فى مواجهة الإرهاب بكافة أشكاله.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مصر تدين الهجوم الإرهابى الذى استهدف مسجدا بمدينة بيشاور الباكستانية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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