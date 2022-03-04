عاجل.. السيسى يتفقد الأعمال الإنشائية بعدد من الطرق والمحاور (صور)

جدة - نرمين السيد - تفقد الرئيس عبدالفتاح السيسى، اليوم الجمعة، الأعمال الإنشائية بعدد من الطرق والمحاور والأعمال الصناعية التى تربط بين شرق القاهرة وغربها، والتى تأتى فى إطار المشروع القومى لتطوير شبكة الطرق بالقاهرة الكبرى.





وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس وجه بمراعاة تحقيق أكبر قدر من التوسعة فى الطرق والمحاور الجديدة بمحافظة القاهرة لتحقيق السيولة المرورية المطلوبة، أخذا فى الاعتبار الكثافة المرورية الحالية والمستقبلية، مع ضرورة توفير جميع الخدمات اللازمة للمركبات والمواطنين. كما تفقد الرئيس السيسى، الموقف التنفيذى بمحور عمر المختار، فى منطقة مسطرد امتدادا لمحور عدلى منصور، وكذلك المرحلة الثانية من تطوير محور جوزيف تيتو، والتى تمتد من أسفل كوبرى الحرفيين حتى الطريق الدائرى بواقع 5 حارات مرورية لكل اتجاه. وأضاف المتحدث الرسمى، أن الرئيس تفقد أيضا استكمال الأعمال الإنشائية فى محور "شينزو آبى"، والذى يساهم فى نقل الحركة المرورية من محور الشهيد حتى العاصمة الإدارية الجديدة، مرورا بطريق السويس والطريق الدائرى، وذلك بطول 15 كم وبواقع 5 حارات مرورية فى كل اتجاه، كما يتضمن 10 كبارى علوية.

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