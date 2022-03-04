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وكان السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى افتتح السبت الماضى الدورة رقم 89 للمعرض، حيث يشارك فيه أكثر من 240 عارضا فى مجال نباتات الزينة والزهور والأشجار وكل مستلزمات إنتاج البساتين وتنسيق الحدائق والصبار وكذلك بعض منافذ بيع السلع الغذائية بالإضافة إلى مشاركة بعض الوزارات والمؤسسات.
ومن ناحيته أشاد د. علاء عزوز رئيس قطاع الإرشاد الزراعى، بالتعاون والتنسيق بين أجهزة الوزارة ومحافظة الجيزة ووزارة الداخلية، من أجل توفير سبل الراحة للزائرين والتنظيم الجيد، مشيرا إلى أن معرض الزهور يقام دائما فى بداية موسم الربيع فى مصر، تزامنا مع احتفالات مصر بأعياد الربيع والأم وشم النسيم.
ويضم المعرض عارضين ومتخصصين فى نباتات الزينة من مختلف المحافظات، وهو المعرض الأقدم والأكبر من نوعه فى منطقة الشرق الأوسط،
يذكر أن الوزارة تولى أهمية كبيرة لتطوير زراعة نباتات الزينة والزهور لما لها من عائد اقتصادى وتصديرى هام، ويتضح ذلك فى حجم التطور الكبير الذى يشهده معرض الزهور كل عام.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إقبال كبير من المواطنين على معرض زهور الربيع الـ89 بحديقة الأورمان (صور) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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