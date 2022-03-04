إقبال كبير من المواطنين على معرض زهور الربيع الـ89 بحديقة الأورمان (صور)

جدة - نرمين السيد - شهدت حديقة الأورمان بالجيزة إقبالا كثيفا من المواطنين، اليوم الجمعة، للاستمتاع بمعرض زهور الربيع، وسجلت الحديقة إقبالا غير مسبوق، ساعد فى ذلك التنظيم المتميز للمعرض بالإضافة إلى الطقس المشمس الجيد





وكان السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى افتتح السبت الماضى الدورة رقم 89 للمعرض، حيث يشارك فيه أكثر من 240 عارضا فى مجال نباتات الزينة والزهور والأشجار وكل مستلزمات إنتاج البساتين وتنسيق الحدائق والصبار وكذلك بعض منافذ بيع السلع الغذائية بالإضافة إلى مشاركة بعض الوزارات والمؤسسات.

ومن ناحيته أشاد د. علاء عزوز رئيس قطاع الإرشاد الزراعى، بالتعاون والتنسيق بين أجهزة الوزارة ومحافظة الجيزة ووزارة الداخلية، من أجل توفير سبل الراحة للزائرين والتنظيم الجيد، مشيرا إلى أن معرض الزهور يقام دائما فى بداية موسم الربيع فى مصر، تزامنا مع احتفالات مصر بأعياد الربيع والأم وشم النسيم.

ويضم المعرض عارضين ومتخصصين فى نباتات الزينة من مختلف المحافظات، وهو المعرض الأقدم والأكبر من نوعه فى منطقة الشرق الأوسط،

يذكر أن الوزارة تولى أهمية كبيرة لتطوير زراعة نباتات الزينة والزهور لما لها من عائد اقتصادى وتصديرى هام، ويتضح ذلك فى حجم التطور الكبير الذى يشهده معرض الزهور كل عام.