رحيل بطريرك كنيسة إثيوبيا.. 3 بطاركة من المنفى إلى الوفاة (صور)

جدة - نرمين السيد - أعلنت الكنيسة الأرثوذكسيّة، اليوم الجمعة، وفاة بطريرك الكنيسة الإثيوبية الأرثوذكسية التوحيدية الرابع البابا مرقوريوس، بعد صراع مع المرض حيث كان يتلقى العلاج الطبى على مدى الأسابيع الماضية.





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