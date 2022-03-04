عاجل- الأرصاد تحذر: منخفض صحراوى يضرب البلاد فى هذا التوقيت (بيان رسمى)

جدة - نرمين السيد - أكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه مع اقتراب بداية فصل الربيع فلكيا، يظهر التغير فى الكتل الهوائية المؤثرة على مختلف الأنحاء بسبب فرق درجات الحرارة بين اليابس والمياه.





وأوضحت الهيئة، أنه تبدأ الضغوط الجوية بالانخفاض بشكل كبير وتظهر المنخفضات الجوية الحرارية على اليابسة، وبسبب هذا الاحترار فى المناطق الصحراوية تتشكل المنخفضات الصحراوية وتتحرك تبعا للرياح المؤثرة فى المنطقة.

وأشارت إلى أنه عادة ما تتأثر مصر بمنخفضات الصحراوية المارة بالصحراء الكبرى ومن أشهرها منخفضات الخماسين ذات الرياح القوية والتى تنقل معها كميات كبيرة من الاتربة مسببة عواصف ترابية من الممكن أن تستمر إلى ثلاثة أيام خارج المدن، أما عن درجات الحرارة فعادة ما يكون الجو دافئًا، وترتفع درجات الحرارة خلال شهرى مارس حتى مايو، وتكون الرطوبة معقولة جدًا.

وتوقعت خلال الـ48 ساعة المقبلة، أن تتأثر البلاد بمنخفض صحراوى يصاحبه نشاط رياح تكون مثيرة للرمال والأتربة وارتفاع فى درجات الحرارة من المتوقع أن تسجل القاهرة 27 درجة.

توقعات الطقس يوم السبت 5 مارس 2022

يتوقع خبراء الأرصاد نشاط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة.

وحذرت الأرصاد من تكون الشبورة المائية خلال الساعات الأولى من الصباح،على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحرى والاسكندرية ومطروح، ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وحول درجات الحرارة المتوقعة يوم السبت:

محافظات القاهرة الكبرى والوجه البحرى ترتفع درجات الحرارة لتسجل 23 درجة مئوية خلال ساعات النهار، و13 درجات ليلا.

تصل درجات الحرارة فى محافظات السواحل الشمالية 22 نهارا وتسجل ليلا 14 درجة مئوية.

تسجل جنوب سيناء 26 نهارا وليلا 16.

تصل درجات الحرارة فى محافظات شمال الصعيد نهارا 25 أما ليلا تنخفض لتسجل 14 درجة مئوية.

ترتفع درجات الحرارة فى جنوب الصعيد لتسجل نهارا 32 فى ساعات النهار و16 ليلا.