حياة كريمة.. محافظ أسوان: متابعة لحظية لنسب ومعدلات تنفيذ مشروعات المبادرة

جدة - نرمين السيد - أشاد أشرف عطية محافظ أسوان، بالإنجازات التى تحققت حتى الآن فى المشروعات المنفذة ضمن مبادرة حياة كريمة، لا سيما فى ظل قرب الانتهاء للعديد من المشروعات بقطاعات العمل العام المختلفة.





وأشار عطية، إلى أن هناك متابعة لحظية لنسب ومعدلات تنفيذ المشروعات بمختلف القرى، ويتم دومًا تحفيز الشركات المنفذة للعمل على إنهاء مشروعاتها وفقًا للبرامج الزمنية المحددة، بجانب دخول أى مشروع يتم الانتهاء منه للخدمة على الفور حتى يلمس المواطنون حجم الجهود، ويجنوا ثمار هذه النجاحات.

وأوضح المحافظ - فى بيان اليوم الجمعة - أن فريق وحدة حياة كريمة برئاسة ناجح مصطفى قام بمتابعة الموقف التنفيذى للمشروعات الجارية بقرية الشهامة بوادى الصعايدة بمركز إدفو والتى زارها الرئيس عبدالفتاح السيسى فى ديسمبر الماضى، حيث تم المرور على أعمال رصف الطريق بدءًا من مدخل الغنيمية وصولاً إلى قرية الأشراف بطول 20 كم ، فيما يتم حاليًا العمل فى التشطيبات النهائية بالمجمع الخدمى، وأيضًا الزراعى بقرية الشهامة تمهيدًا لتسليمها قريبًا، بينما شهد مشروع مياه الشرب والصرف الصحى بالقرية تنفيذ أعمال إحلال وتجديد خطوط مياه الشرب القديمة، وكذا تنفيذ أعمال الامتداد للمناطق المحرومة، وجارى استكمال الوصلات المنزلية بنسبة تنفيذ 98%، وهو الذى تواكب مع العمل فى شبكات الصرف الصحى ومحطات الرفع والمعالجة بنسبة تنفيذ 40%، وبالتوازى مع ذلك جارى إنشاء مركز الشباب بالقرية وهو عبارة عن مبنى إدارى وملعب خماسى وسور بنسبة تنفيذ وصلت إلى 35 %.

وأضاف المحافظ، أن أعضاء فريق حياة كريمة قاموا بالمرور أيضًا على وحدة التأمين الصحى الشامل بالقرية لمتابعة منظومة العمل بها ، وهو الذى يتوازى مع استكمال الأعمال فى إنشاء نقطة الإسعاف بالقرية بنسبة تنفيذ وصلت إلى 65%، واختتمت الجولة التفقدية داخل قرية الشهامة بالمرور على مكتبة الطفل والتى نفذتها مؤسسة حياة كريمة.