إبراهيم محلب يدلى بصوته فى انتخابات «المهندسين» (صور)

جدة - نرمين السيد - وفى تصريحاته عبر محلب عن أمنيته بنجاح الأصلح لخدمة المهندسين، طالب مجلس النقابة القادم بالاهتمام بشباب المهندسين لرفع كفاءتهم، من خلال التعلم الهندسى المستمر، كون ان المجال الهندسى يتطور بسرعة وهو ما يلقى مسؤولية كبيرة على النقابة لتأهيل المهندسين لهذا التطور الكبير.

وشدد محلب على أن نقابة المهندسين من أقدم النقابات، فهى رمز فى المجال الهندسى. معظما من قيمة المهندس المصرى الذى كان القاسم المشترك لكل المشروعات القومية العملاقة التى شهدتها مصر خلال السنوات الماضية.

ويتنافس 22 مرشحا على مقعد نقيب المهندسين، كما يتنافس نحو 140 مرشحا بجميع الشعب على 11 مقعدا لاختيار الأعضاء المكملين منهم 33 مرشحا بشعبة الكهرباء، و29 مرشحا بشعبة "مدنى"، و28 مرشحا بشعبة "ميكانيكا"، 24 مرشحا بشعبة "عمارة"، و12 مرشحا بشعبة "تعدين" و11 مرشحا بشعبة "غزل ونسيج".

كانت الجولة الأولى من الانتخابات أجريت الجمعة الماضية، على مقاعد رؤساء النقابات الفرعية، ونصف أعضاء مجالس النقابات الفرعية ممن مضى على انتخابهم 4 سنوات، ونصف أعضاء مجالس الشعب الهندسية بمجلس النقابة العامة ممن مضى على انتخابهم 4 سنوات.