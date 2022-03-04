/683108/بعد-حلقة-مبروك-عطية-شريف-عامر-يتصدر-التريند-والجمهور-يهاجمه-مكابر-ومغرور

تصدر اسم الإعلامي شريف عامر مؤشرات بحث جوجل بعد تحويله للتحقيق بسبب تصريح مبروك عطية، الذي عرضه شريف عامر في برنامجه يحدث في مصر على قناة mbc مصر. إذ أن الجمهور هاجمه بشدة عبر موقع التواصل الاجتماعي.

دوت الخليج يرصد رد فعل الجمهور على شريف عامر بعد إتهامه بالاساءة لمصر

هجوم الجمهور على شريف عامر

كتب أحد مستخدمي موقع "تويتر": "شريف عامر ده مكابر وعنيد ومغرور جدًا.. بيهاجم نقابة الإعلاميين وبيشرح البيان بتاعها عن محتوى الحلقة التي تحدث فيها الدكتور مبروك عطية عن تنظيم النسل بطريقة غير لائقة.. زى بالضبط لما كابر فى انتقادنا لاستضافة يوسف سوستة صاحب اغنية شيماء".

وكتب آخر: "أستاذ شريف عامر فقد كثير من الموضوعية والمهنية لما استضافه عيل بتاع أغنيه شيماء عمل منه نجم وبطل هو شخص محترم إنما ما يقدمه ف الفترة الأخيرة لا يليق ابدا".

نقابة الإعلاميين تنشر الفيديو المتسبب بأزمة شريف عامر

يشار إلى أن نقابة الإعلاميين نشرت عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، فيديو التصريح الخاص بالشيخ مبروك عطية في برنامج "يحدث في مصر"، الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر والمتسبب في الأزمة.

بيان نقابة الإعلاميين

جدير بالذكر أن نقابة الإعلاميين أصدرت بيانًا تشير فيه إلى أنه تم تقديم بلاغات للنائب العام وإتخاذ الإجراءات القانونية ضد شريف عامر ومبروك عطية وكل من يسئ للشعب المصري العظيم وتحديدا الأخطاء الفادحة.

وصرحت النقابة في أخر بيان لها، أنها ستستمر في طريقها للقضاء على الفوضى الإعلامية التي تسببها بعض الوسائل الإعلامية والتي تعتبر نفسها صاحبة رسالة، ومن بينهم شريف عامر.

التحقيق مع الاعلامي شريف عامر

أصدرت نقابة الإعلاميين قرارًا باستدعاء الإعلامي شريف عامر مقدم برنامج "يحدث في مصر" الذي يعرض على قناة mbc مصر، وجاء في البيان: "التحقيق مع شريف عامر لمخالفته ميثاق الشرف الإعلامي ومدونة السلوك المهني واستمراره في ارتكاب المخالفات المهنية سواء بالاتفاق مع ضيوفه أو السماح لهم بالكذب والتضليل والإهانة للشعب المصري".

وتابعت: "تؤكد نقابة الإعلاميين كامل احترامها واعتزازها بالشعب المصري العظيم، وأنها لن تسمح بتوجيه أي إهانة لأي مصري.. كما تحذر النقابة إدارة MBC مصر من كثرة الأخطاء اللامهنية التي تُمارَس على شاشتها".

واختتمت النقابة البيان بتحذيرها لقناة mbc مصر: "المحتوى الإعلامي المقدّم ومن خلال الخريطة البرامجية ورصد وتقييم المرصد الإعلامي التابع للنقابة إزاء القناة هو ضعيف جدًا ولا يتناسب مع حجم الإنفاق، وعلى إدارتها مراجعة الأمر لتحسين مستوى رسالتها الإعلامية".

أزمة مبروك عطية وشريف عامر

وجاءت بداية أزمة مبروك عطية وشريف عامر بعد حلقة قدماها أثارت الجدل، صرح خلالها مبروك عطية بكلام يسيء للمصريين.