/683107/أخذ-أكبر-من-حجمه-بدرية-طلبة-تواصل-هجومها-على-طليق-منة-عرفة

دوت الخليج ترصد أبرز تصريحات بدرية طلبة في ردها على محمود المهدي

تصريحات بدرية طلبة

وحلت الفنانة بدرية طلبة ضيفة برنامج "أسرار النجوم" الذي تقدمه المذيعة إنجي علي عبر إذاعة نجومfm، وقالت:"لا أريد أن أذكر اسمه لأننا أعطيناه أكبر من حجمه، لكن أنا لن أترك حقي.. إنت وقعت مع واحدة بتتفنن إنها تاخد حقها".

وأضافت بدرية طلبة: "المشكلة أن الفنانين لا يردون على هجوم بعض الأشخاص، لكن أنا لا أسكت بل أرد حتى لا يقال عني أنني خائفة من أحد، لا أعرف ما يزعجه لم يتحدث عنه شخص أو عن زوجته".

رد بدرية طلبة على أزمتها مع طليق منة عرفة

وتابعت: "إذا يرى أن هناك شيء خاطيء يذهب إلى نقابة المهن التمثيلية ويوضح ما يزعجه.. أنا لا أدافع عن أي شخص، وحتى وإذا دافعت هذا حقي، أنا كنت خارج مصر منذ شهرين وهناك من تطاول علي وأخدت حقي وبالقانون".

واستكملت تصريحاتها: "الأزمة أن هناك بعض الممثلين لا يجدون عمل ويظنون أن نقيب الممثلين السبب، هو لا دخل له، ولن يمنع أحد من العمل".

منة عرفة وطليقها

ومن جانبه محمود المهدي طليق الفنانة منة عرفة كان قد رد على الانتقادات التي وجهتها له الفنانة بدرية طلبة وكتب عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي: "في حد كده ضمن إنه يطلع موسم الرياض".

أما بدرية طلبة فكانت انتقدت محمود المهدي من خلال صفحتها وكتبت: "عايز تشتهر؟ إطلع اشتم فنان، عايز شهرة أكتر؟ اشتم الوسط الفني، عايز شهرة أكتر وأكتر؟ لايڤات كتير واشتم. بتشتغل إيه؟ ممثل بنتج لنفسي بفلوسي، متجوز مين؟ ممثلة..طب بعد اللايفات والشتيمة اتشهرت؟ لا طب عملت إيه؟ طلقت مراتي الممثلة! بجد ولا زي كل مرة؟"

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جدير بالذكر أن آخر أعمال الفنانة بدرية طلبة مشاركتها ضمن فيلم "تماسيح النيل" الذي يعرض حاليًا بدور العرض السينمائي ويضم العمل في البطولة ويزو، سليمان عيد، محمد جمعة، بدرية طلبة، وسوزان نجم الدين وغيرهم، والعمل من تأليف لؤي السيد وإخراج سامح عبدالعز.