/683106/محافظ-أسيوط-يعلن--تخصيص--أرض-أملاك-دولة-لتطوير-مدرسة-بإحدى-قرى-المحافظة

اعتمد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط قرار تخصيص قطعة أرض أملاك دولة لإنشاء جناح بمدرسة الروضة الابتدائية بقرية باقور التابعة لمركز أبوتيج ضمن خطة المحافظة لإنشاء مدارس وأجنحة جديدة لتقليل كثافة الطلاب بالفصول والقضاء على تعدد الفترات الدارسية ودعم المنظومة التعليمية وخلق بيئة جيدة للتعليم تساعد الطلاب على التفوق الدراسي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وطبقا لرؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة.

حيث وافق المحافظ على تخصيص قطعة أرض أملاك دولة مساحتها 763.50 متر ضمن القطع 37 و38 و39 بحوض أم سالم نمرة 10 زمام قرية باقور بمركز أبوتيج لإقامة جناح لمدرسة الروضة الابتدائية بدون مقابل على أن تظل الأرض ملكًا للمحافظة على أن يتم التخصيص لمدة عام ويجدد لمدة عام آخر ويلغي التخصيص في حالة عدم البدء في تنفيذ المبنى خلال تلك المدة وتعاد الأرض للمحافظة ويلغى القرار في حال تغيير الغرض المخصصة من أجله وتعود الأرض أملاك دولة تابعة للوحدة المحلية المختصة وعلى الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوتيج إستيفاء كافة المستندات والموافقات القانونية المطلوبة طبقًا لتعليمات وزارة التنمية المحلية والكتب الدورية المنظمة لتخصيص أملاك الدولة لمشروعات النفع العام والالتزام بنص المادة 14 من قانون الإدارة المحلية قم 43 لسنة 1979.

وأوضح اللواء عصام سعد سعي المحافظة لتوفير الأراضي المطلوبة من خلال حصر الأراضي غير المستغلة لتعظيم الاستفادة منها وإقامة مشروعات عليها لصالح النفع العام وإدراجها في خطط التنمية مؤكدا أن المحافظة لا تألو جهدًا في سبيل إقامة المشروعات الخدمية والتنموية لخدمة المواطن الأسيوطي معلنًا دعمه الكامل لإقامة منشآت تعليمية تخدم أبنائنا الطلاب وتساهم في خدمة العملية التعليمية.

محافظ أسيوط يتابع استرداد أملاك الدولة

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط إن ملف تقنين أراضي أملاك الدولة له أولوية قصوى في العمل للحفاظ على حقوق الشعب موجهًا بضرورة الإسراع في إنهاء كافة الإجراءات الخاصة بتقنين الأوضاع لواضعي اليد ممن تقدموا بطلبات لتوفيق أوضاعهم واستوفوا كافة الاشتراطات المطلوبة وفقا للضوابط والمعايير المحددة.

وقام اللواء عصام سعد محافظ أسيوط بعقد اجتماع مع مسئولي ملف تقنين الأراضي ورؤساء المراكز والمدن ضمن اجتماعاته الأسبوعية لمناقشة أخر المستجدات وذلك بحضور عدداً من القيادات التنفيذية بالمحافظة، وتابع المحافظ آخر مستجدات الموقف الحالي لملف التقنين وعدد الطلبات المقدمة للتقنين والطلبات التي تم الانتهاء منها وإبرام العقود الخاصة بها وعدد الملفات التي وافقت عليها لجان البت وموقف كل وحدة محلية من تحقيق النسبة المستهدفة ومعدلات الأداء بمراحل التقنين المختلفة كالفحص والمعاينة والتعاقد والبت في التظلمات والتثمين.