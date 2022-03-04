/683103/إقبال-متوسط-فى-الجولة-الثانية-من-أنتخابات-نقابة-المهندسين-بالغربية

شهدت اليوم الجمعة، أنتخابات نقابة المهندسين بالغربية، إقبالا متوسط من قبل أعضاء الجمعية العمومية فى جولة الاعادة على مقعد نقيب المهندسين بين المهندسة أمانى هاشم رئيس قطاع كهرباء غرب الغربية، التى حصلت على 1013 صوت ضمن قائمة "نبض المهندسين"، والدكتور مهندس تامر الكورانى أمين عام النقابة الفرعية الذى حصل على 746 صوت وسط تواجد أمنى مكثف لتأمين العملية الأنتخابية.

فيما فازت فى الجولة الأولى باقى قائمة " نبض المهندسين"، بباقى مقاعد العضوية والشعب الـ7خلال الجولة الأولى من انتخابات النقابة، التى شهدت منافسة قوية، بين 52 مهندسًا تنافسوا على 8 مقاعد منها مقعد النقيب، وسبعة مقاعد للأعضاء، وكانت انتخابات نقابة المهندسين بمحافظة الغربية، شهدت فى جولتها الأولى إقبالاً محدود للمهندسين أعضاء الجمعية العمومية، البالغ عددهم نحو 43 ألف لهم حق التصويت، للإدلاء بأصواتهم في مقر النقابة بطنطا، ومقر نادي المهندسين بالمحلة، وسارت بشكل هادئ وسط إجراءات أمنية واحترازية، على الرغم من سخونة المنافسة، وأجريت انتخابات رؤساء النقابات الفرعية ونصف أعضاء مجالس النقابات الفرعية ، ونصف أعضاء مجالس الشُّعب الهندسية، وذلك مِمّن مضى على انتخابهم أربع سنوات.

محافظ الغربية يتفقد مشروعات حياة كريمة

تفقد محافظ الغربية،الدكتور طارق رحمي، نسب الإنجاز والتطور بمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بمركز زفتى داخل قرى السملاوية، كفر أبري، الضبابشة، كفر الدغايدة ونهطاي، وذلك بحضور نجوى العشيري السكرتير المساعد وإبراهيم فايد رئيس مركز ومدينة زفتى.

وفي مستهل الجولة تفقد المحافظ كوبري السملاوية عقب إحلاله وتجديده بتكلفة ٢١ مليون جنيه، كما تفقد أعمال التطوير الشامل بمركز شباب القرية بتكلفة ٦.٤ مليون جنيه والذي وصلت نسبة إنجاز الأعمال به إلى ١٥٪ ، وكذلك انتهاء أعمال رفع كفاءة وتطوير مدرسة عبد الجواد غيط بقرية الضبابشة بتكلفة ٤ مليون جنيه.

محافظ الغربية،الدكتور طارق رحمي استهل جولته بتفقد أعمال رفع كفاءة الوحدة الصحية بكفر أبري والتي قاربت على الانتهاء بنسبة ٩٥٪ بإجمالي تكلفة ٢ مليون جنيه، انتهاء أعمال تطوير مدرسة اللواء محمود العزب بكفر أبري بتكلفة ٣.٥ مليون جنيه إلى جانب أعمال إحلال وتجديد بئر مياه ارتوازي بذات القرية بنسبة تنفيذ بلغت ٩٥ ٪.