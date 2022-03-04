الرئيس السيسي يتفقد عددا من الطرق والمحاور لشبكة الطرق بالقاهرة الكبرى

"تفقد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الجمعة الأعمال الإنشائية بعدد من الطرق والمحاور والاعمال الصناعية التي تربط بين شرق القاهرة وغربها، والتي تأتي فى اطار المشروع القومي لتطوير شبكة الطرق بالقاهرة الكبرى".

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن السيد الرئيس وجه بمراعاة تحقيق أكبر قدر من التوسعة في الطرق والمحاور الجديدة بمحافظة القاهرة لتحقيق السيولة المرورية المطلوبة، اخذا في الاعتبار الكثافة المرورية الحالية والمستقبلية، مع ضرورة توفير كافة الخدمات اللازمة للمركبات والمواطنين، كما فقد السيد الرئيس الموقف التنفيذي الخاص بمحور عمر المختار، فى منطقة مسطرد امتداداً لمحور عدلي منصور، وكذلك المرحلة الثانية من تطوير محور جوزيف تيتو، والتي تمتد من أسفل كوبري الحرفيين حتى الطريق الدائري بواقع ٥ حارات مرورية لكل إتجاه.

وأضاف المتحدث الرسمي أن السيد الرئيس تفقد أيضاً استكمال الأعمال الإنشائية في محور "شينزو آبي"، والذي يساهم في نقل الحركة المرورية من محور الشهيد حتى العاصمة الإدارية الجديدة، مروراً بطريق السويس والطريق الدائري، وذلك بطول ١٥ كم وبواقع ٥ حارات مرورية في كل إتجاه، كما يتضمن ١٠ كباري علوية.







