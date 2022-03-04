صحة قنا: الكشف على 1042 حالة خلال قافلة طبية مجانية بالبحرى قمولا

جدة - نرمين السيد - قال أشرف الداودى محافظ قنا، إن مديرية الصحة والسكان نظمت قافلة طبية مجانية بقرية البحرى قمولا التابعة لمركز نقادة، ضمن فعاليات القوافل الطبية التى تنظمها وزارة الصحة والسكان فى جميع التخصصات بالقرى والنجوع الأكثر احتياجا لتحسين مستوى الخدمات الطبية، وذلك فى إطار مبادرة "حياة كريمة".





وأوضح محافظ قنا، أن القافلة ضمت 6 تخصصات طبية مختلفة قد نجحت فى توقيع الكشف الطبى على 1042 حالة بواقع " 339 باطنة، 279 جلدية وتناسلية، 222 أطفال، 86 نساء وتوليد، 82 جراحة، 34 تنظيم أسرة "

وأضاف الداودى بأن القافلة شملت تقديم فحوصات معملية لعدد 44 حالة، لافتا إلى أن هذه القوافل لا تقتصر على تقديم خدمات الكشف والعلاج والإحالة المجانية فحسب، بل تشمل أيضا عقد ندوات توعية للمواطنين حيث شهدت قافلة هذا الأسبوع عقد ندوتين حضرهما 84 مواطن بهدف التوعية بخطورة الأمراض وضرورة الإهتمام بالنظافة العامة.

وأشار الدكتور راجى تاوضروس وكيل وزارة الصحة والسكان إلى أن المديرية تنظم قافلة طبية أسبوعيا فى إحدى قرى المحافظة لاسيما الأكثر احتياجا منها، معربا عن شكره وتقديره للأطباء وأطقم التمريض والمتطوعين والجمعيات الأهلية الشريكة المشاركة فى القافلة والمشرفين عليها، مؤكدا على اهتمام اللواء أشرف الداودى محافظ قنا بتنظيم مثل تلك القوافل وتكليفاته المستمرة بمتابعة سير عمل وتذليل العقبات وتقديم كافة أوجه الدعم الممكنة للقيام بعملها على أكمل وجه، وإعداد تقرير دورى لما تسفر عنه من نتائج من توفير خدمة طبية وعلاجية مجانية لضمان توفير الخدمات الصحية والعلاجيه للمواطنين خاصة الاولى بالرعاية منهم.