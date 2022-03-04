أطباء مستشفى العريش يكتشفون 4 كُلى بجسم طفل رضيع

جدة - نرمين السيد - وأكدت مصادر طبية بمستشفى العريش العام أنه تم الكشف على الطفل بأشعة السونار بعد أن أكد والديه أنه كان يعانى من حالة إعياء شديد حيث تبين أنه لديه 4 كُلى.

وقالت المصادر بمستشفى العريش العام أنه تم حجز الطفل فى قسم العناية المركزة تحت الملاحظة لحين الفصل فيما يتعلق باستئصال الكليتين الزائدتين أم لا.