أطباء مستشفى العريش يكتشفون 4 كُلى بجسم طفل رضيع

جدة - نرمين السيد - وأكدت مصادر طبية بمستشفى العريش العام أنه تم الكشف على الطفل بأشعة السونار بعد أن أكد والديه أنه كان يعانى من حالة إعياء شديد حيث تبين أنه لديه 4 كُلى.
وقالت المصادر بمستشفى العريش العام أنه تم حجز الطفل فى قسم العناية المركزة تحت الملاحظة لحين الفصل فيما يتعلق باستئصال الكليتين الزائدتين أم لا.
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