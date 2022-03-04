/683098/المفروض-كان-يشكرني-أول-رد-من-رانيا-شاهين-بعد-هجوم-هشام-المليجي-ضدها

تطورت الأزمة بين الفنان هشام المليجي والفنانة رانيا شاهين عقب تداول التصريحات بينهما على مواقع التواصل الاجتماعي وفي لقاءات تلفزيونية حتى تصدر الثنائي التريند بمحرك البحث الأشهر جوجل.

دوت الخليج يرصد القصة الكاملة لتصريحات رانيا شاهين وهشام المليجي

تصريحات رانيا شاهين وهشام المليجي

ردت الفنانة رانيا شاهين على تصريحات الفنان هشام المليجي وانتقاده لها بعد حديثها عنه في آخر لقاء تلفزيوني حلت به عبر شاشة قناة Mbc مصر الفضائية ببرنامج "كلام الناس" الذي تقدمه الإعلامية ياسمين عز.

وكتبت رانيا شاهين عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "أنا شايفة الموضوع أخد أكبر من حجمه هشام ده صديقي وجاري من زمان وأنا حبيت أساعده مش أكتر زى ما بساعد ناس كتير من الزملاء في الوسط من الموهوبين اللي مش واخدين حقهم".

وتابعت قائلة: "وكلنا بنساعد بعض على فكرة لأن مجال العمل الفنى حاليا بقى صعب مش فاهمه ليه هو أخد الموضوع بحساسية زيادة".

تعليق رانيا شاهين على هجوم هشام المليجي ضدها

واستكملت تعليقها: "المفروض عليه إنه كان يشكرني لأن هو عارف إنى أكيد أقصد الخير وعاوزه أشوفه ناجح هو وكل أصحابي وغير أصحابي وياخدوه حقهم بما يليق بموهبتهم.. وعمر ماحد زعل مني وحطني في موقف زي ده".

وكان قبلها كتب الفنان هشام المليجي عبر صفحته بموقع "فيسبوك" أيضًا: "يا أستاذة رانيا حضرتك تطوعتي وتدخلتي في حياتي من غير إذن، وقولتي كلام مش حقيقي.. محدش طلب منك المساعدة، وحضرتك مصصمه تزعجيني، من فضلك متجبيش سيرتي تاني في اي حوار أو مداخله .. شكرًا".

من رانيا شاهين التي تصدرت التريند بسبب هشام المليجي؟

تصدر اسم الفنانة الشابة رانيا شاهين تريند محرك البحث الأشهر جوجل بسبب أزمتها مع الفنان هشام المليجي وتصريحها بأنه يعاني من حالة اكتئاب بسبب قلة الأعمال المعروضة عليه.

يذكر أن اسمها بالكامل هو رانيا محمود شاهين صالح، وهي من مواليد 22 أغسطس عام 1981 بحي الزيتون في القاهرة، وتخرجت من كلية الآداب قسم لغات شرقية من جامعة عين شمس، ودخلت عالم التمثيل بالصدفة عام 2000 عن طريق المخرج خيري بشارة.

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وفيما يخص حياتها الشخصية، فهي تزوجت مرة واحدة فقط ولكن انفصلت عنه وقالت في تصريحات سابقة لها إنها تحاول التركيز في مشوارها الفني والشخصيات التي تجسدها.