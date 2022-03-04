إيجابية مسحة سيد عبد الحفيظ إنضمامه لمعسكر الأهلي استعداداً لمواجهة المريخ السوداني

/683097/إيجابية-مسحة-سيد-عبد-الحفيظ-إنضمامه-لمعسكر-الأهلي-استعدادا-لمواجهة-المريخ-السوداني

حرص سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، على الإنضمام لمعسكر الفريق الأول اليوم بعد سلبية المسحة الخاصة والتي تسببت في غيابه عن الفريق خلال الأيام الماضية.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وظهرت نتيجة المسحة الخاصة بمدير الكرة اليوم، وعلى الفور انضم لمعسكر الأهلي الذي يستعد لمواجهة المريخ السوداني في المباراة المقرر إقامتها مساء غدٍ السبت والمؤجلة من الجولة الأولى لدور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا.

وانتظم الاهلي في معسكر مغلق منذ أمس الجمعة بأحد الفنادق وذلك عقب انتهاء التدريبات الجماعية التي أقيمت على ملعب التتش.

قائمة الأهلي لمواجهة المريخ السوداني:

حراسة المرمى: محمد الشناوي ـ علي لطفي ـ مصطفى شوبير .

خط الدفاع: رامي ربيعة ـ محمود وحيد ـ علي معلول ـ محمد عبدالمنعم ـ كريم فؤادـ محمد هاني.

خط الوسط:حمدي فتحي ـ حسين الشحات ـ أليو ديانج ـ عمرو السولية ـ محمد مجدي أفشة ـ محمد محمود ـ طاهر محمد طاهر ـ لويس ميكيسوني ـ أحمد عبدالقادر.

خط الهجوم: بيرسي تاوـ حسام حسن ـ محمد شريف.

نتيجة مباراة الاهلي والهلال السوداني

حسم التعادل السلبي نتيجة مباراة الهلال السوداني والأهلي، في أولى مواجهات الأخير بعد كأس العالم للأندية، على ملعب الجوهرة الزرقاء، بالعاصمة السودانية الخرطوم، فيما سقط في المواجه الثانية امام صن داونز بالقاهرة بنتيجة هدف دون رد.

نجح النادي الأهلي تحت قيادة الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني من تحقيق بطولة دوري أبطال إفريقيا، في النسختين الأخيرتين، والتي جاءت الأولى على حساب الزمالك غريمه القاري والمحلي، بنتيجة هدفين مقابل هدف، والثاني والأخيرة امام كايزر تشيفز الجنوب إفريقي بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف.

وحصد الأهلي الميدالية البرونزية ببطولة كأس العالم للأندية، مرتين على التوالي، الأولى كانت بقطر وعلى حساب بالميراس البرازيلي وبطل دوري أبطال أمريكا الجنوبية "الكونكاكاف" بركلات الترجيح، والثانية بالإمارات، على حساب الهلال السعودي برباعية نظيفة.