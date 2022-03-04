هانى وحمدى وياسر وإبراهيم عادل الأقرب للانضمام لقائمة منتخب مصر أمام السنغال

كشف مسئولو منتخب مصر أن قائمة الفراعنة لمباراتى السنغال فى تصفيات كأس العالم ، لن تشهد وجوها جديدة بشكل كبير وستكون الأولوية للاعبين الذين سبق ضمهم من قبل للمنتخب لتعويض الغيابات فى صفوف الفراعنة مثل أكرم توفيق وأحمد حجازى.

وأوضح مسئولو المنتخب أن الرباعى محمد هانى ظهير أيمن الأهلى وزميله ياسر ابراهيم قلب الدفاع ومحمد حمدى ظهير أيسر بيراميدز وزميله ابراهيم عادل هم الأقرب لدعم قائمة الفراعنة فى المعسكر المقبل.

من ناحية أخرى، طلب البرتغالى كارلوس كيروش المدير الفنى لمنتخب مصر من مجلس إدارة اتحاد الكرة فى الاجتماع الأخير بين الطرفين عدم إقامة مباراتين فى يومين متتاليين على استاد القاهرة الدولى للحفاظ على أرضيته قبل مواجهة السنغال يوم 25 مارس الجارى.

وقال مصدر باتحاد الكرة إنه بناء على طلب كيروش ستكون مباراة الزمالك والوداد المغربي يوم 12 مارس الجارى بدوري أبطال أفريقيا، هي آخر مواجهة تقام على ملعب استاد القاهرة ولن تقام عليه مباريات أخرى لحين لقاء مصر والسنغال.

وتابع المصدر أن آخر مباراة محلية على استاد القاهرة ستجمع الزمالك والجونة يوم الاثنين المقبل فى الجولة 12 للدورى الممتاز.

وكشف الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف"، عن المواعيد النهائية لمواجهات الدور الحاسم من تصفيات كأس العالم 2022 والملاعب التي تستضيفها، وأوضح الاتحاد الأفريقي مواعيد انطلاق المباريات والملاعب التي تستضيفها، مؤكدا أن كل مباريات الذهاب ستقام يوم 25 من الشهر الجاري، وكل مواجهات الإياب ستقام يوم 29.

وأعلن كاف أن لقاء الذهاب بين مصر والسنغال سيقام على استاد القاهرة، وينطلق في التاسعة والنصف مساء يوم الجمعة 25 مارس الجارى، بدلا من السابعة والنصف مساء.

أما مباراة الإياب ستقام يوم 29 مارس على ملعب ديامنيديو الجديد وتنطلق في السابعة بتوقيت القاهرة بدلا من الخامسة مساء.