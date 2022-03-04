عاجل- تحرك جديد من سفارة مصر بالمجر لإعادة 30 مواطنا من أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - نجحت سفارتنا فى المجر، بالتنسيق مع وزارة الطيران المدنى وشركة مصر للطيران، فى ترتيب عودة 30 مواطنا مصريا، معظمهم من الطلبة، إلى القاهرة اليوم على متن رحلة مصر للطيران المتوجّهة من مطار بودابست الى مطار القاهرة.





وذلك فى إطار الجهود المتواصلة للدولة المصرية من أجل رعاية مواطنينا بالخارج، وخاصة فى ظل الأوضاع الجارية فى أوكرانيا، ومع المساعى المستمرة لسفاراتنا فى دول الجوار الأوكرانى لإعادة المواطنين المصريين من أوكرانيا. تجدر الإشارة إلى أن السفارة المصرية فى بودابست تواصل التنسيق مع السلطات المجرية المعنية لاستمرار تسهيل عملية مرور المواطنين المصريين عبر المعابر على الحدود المجرية الأوكرانية؛ كما تقوم السفارة بالعمل على توفير أماكن الإقامة المؤقتة للمواطنين المصريين القادمين إلى المجر من أوكرانيا على إثر الأحداث الجارية، فضلاً عن تقديم كل سبل الرعاية. هذا، ويتوجّه السفير محمد الشناوى، سفير مصر لدى المجر وأعضاء من السفارة المصرية، إلى مطار بودابست لتوديع المواطنين المصريين المغادرين اليوم إلى أرض الوطن والتأكُد من إتمام إجراءات سفرهم.

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