جامعة سوهاج تفتح باب التقدم للمشروعات البحثية الممولة المهمة للمجتمع

جدة - نرمين السيد - وأوضح رئيس جامعة سوهاج أن مجلس الجامعة بجلسته الأخيرة قد وافق على تضمين مسابقة المشروعات البحثية المقدمة لنيل فرص التمويل من الموارد الذاتية للجامعة شريطة أن تتناول الخطط البحثية المقدمة الموضوعات التى تهم المجتمع السوهاجى ويأتى على رأسها المشكلة السكانية، وجهود محو الأمية، والمشروعات القومية المنفذة، مؤكدا أهمية ما يحققه البحث العلمى من منافع للمجتمع الإنسانى، وضرورة استخدامه بشكل ممنهج لابتكار الحلول الاجتماعية للمشكلات التى تواجهه.

جدير بالذكر أن المستهدفين بالجائزة هم أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، وأعضاء الهيكل الإدارى، وطلاب الكليات، على ان تعلن الأبحاث بموقع وحدة ادارة المشروعات الإلكترونى على بوابة الجامعة.

واضاف الدكتور حسان النعمانى نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، بانه سيتم تشكيل لجان لتحكيم البحوث والمشروعات البحثية المقدمة لاختيار افضلها لتمويله.