وزير الأوقاف ومحافظ بنى سويف يشهدان تسليم 3 أطنان من لحوم صكوك الإطعام

جدة - نرمين السيد - شهد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف، اليوم الجمعة، استلام 3 أطنان من لحوم صكوك الإطعام ضمن خطة الوزارة لتوزيع الصكوك على القرى الأكثر احتياجا بمحافظة بنى سويف.





وتقدم وزير الأوقاف بالتهنئة لكل من ساهم وشارك فى مشروع صكوك الإطعام على إسهاماتهم الفعالة التى ستخفف من الأعباء المعيشية للأسر الفقيرة والأولى بالرعاية، مؤكدا أن العمل الصالح ومساعدة الفقراء وفك الكرب عن الناس من أعظم الأعمال شأنا وأجرا عند الله تعالى. وأشاد محافظ بنى سويف بكل الجهود المبذولة من وزارة الأوقاف وكل الوزارات الأخرى لتخفيف الأعباء عن كاهل الأسر الأكثر احتياجا والفئات الأولى بالرعاية والعمل على تلبية احتياجاتهم، موجها الشكر والتقدير لكل من أسهم بجهد أو مال فى هذا المشروع الذى يعتبر من أهم المشروعات الناجحة التى تنفذها الوزارة فى خدمة المجتمع. وقد شهدت الزيارة لقاء الوزير والمحافظ بأعضاء مجلسى النواب والشيوخ، إذ تم طرح عدد من الموضوعات الهامة التى تخص عدد من المساجد والبرنامج الدعوى والتنموى الذى تنفذه الوزارة.

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