6 مارس.. صحة سوهاج تطرق أبواب المواطنين لتطعيمهم ضد كورونا

جدة - نرمين السيد - أعلنت الدكتورة كريمة حامد، وكيل وزارة الصحة بسوهاج عن القيام بحملة تحت عنوان "طرق الأبواب" لتطعيم مواطنى المحافظة ضد فيروس كورونا المستجد فى الفترة من 6 مارس وحتى 15 مارس الجارى، وذلك فى إطار خطة وزارة الصحة لاستهداف أكبر عدد من المواطنين المستحقين للتطعيم .





وأشارت وكيل وزارة الصحة، إلى أن الفئات المستهدفة بداية من عمر 12 عاما، وأن مديرية الصحة بسوهاج ترفع شعار "تطعيمك وحمايتك مسئوليتنا"، مشيدة بالدعم الكامل المقدم من جميع الجهات المسؤولة بالمحافظة. كما ناشدت أهالى المحافظة بضرورة مساعدة الفرق والحرص على أخذ اللقاح حماية لهم ولأسرهم. وأضافت وكيل وزارة الصحة أن عدد الفرق المتنقلة المشاركة فى الحملة 1220، سوف تنتشر بجميع أنحاء المحافظة. جدير بالذكر أن طارق الفقى محافظ سوهاج عقد بالأمس اجتماعا لمناقشة آلية العمل بالحملة وتعاون جميع الجهات المعنية بحضور وكيل وزارة الصحة ورئيس جامعة سوهاج، ووفد من مسئولى الطب الوقائى بوزارة الصحة ووكلاء وزارات التربية والتعليم والأوقاف والتضامن الاجتماعى والأزهر والشباب والرياضة والكهرباء والقوى العاملة والتأمين الصحى ووجه خلال الاجتماع بضرورة التكاتف والتعاون وتقديم الدعم الكامل لإنجاح وتحقيق أهداف الحملة.

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