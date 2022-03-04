التضامن: إعفاء 5.5 مليون طالب بالمراحل التعليمية المختلفة من مصاريف الدراسة

جدة - نرمين السيد - وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعى إلى أن تدخلات المجتمع المدنى فى القضاء على الفقر كبيرة جدا وتخطت 5 مليارات جنيه أثناء جائحة كورونا.

جاء ذلك خلال مشاركتها فى فعاليات مؤتمر التنمية المستدامة فى مدينة الأقصر فى دورته الثانية الذى يقام تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء المهندس مصطفى مدبولى، وينظمه اتحاد الصناعات المصرية، وبحضور وزراء التخطيط والتنمية الاقتصادية، والهجرة وشئون المصريين بالخارج، والتعاون الدولى، والتجارة والصناعة، والشباب والرياضة.

ووجهت القباج الشكر والتقدير للقيادة السياسية لثقتها الكبيرة فى المجتمع المدنى وتثمينها وتقديرها لجهوده، وتخصيصها العام الحالى 2022 عاما للمجتمع المدنى، حيث تعمل وزارة التضامن على تعظيم الشراكة مع الجمعيات الأهلية فى كل المشروعات وتقديم كل سبل الدعم لمنظمات المجتمع المدنى بشكل عام، وعلى رصد وإبراز جهودهم المبذولة حتى يتم تقدير الخدمات المقدمة فى مقابل الفجوات القائمة فى المجالات المختلفة.

وأوضحت وزيرة التضامن أنه فى إطار هدف التنمية المستدامة للقضاء على الجوع تنفذ الوزارة برنامج الألف يوم الأولى فى حياة الطفل لدعم الأمهات أثناء فترة الحمل بصرف تعويضات للسيدات العاملات فى القطاع الخاص أثناء فترة الوضع، كما تم إدراك جميع المستفيدين من برامج الحماية الاجتماعية فى منظومة دعم التموين.

وأكدت أن هدف الوزارة يتقاطع مع الهدف الثالث والرابع الخاص بالصحة والتعليم وبصفة خاصة للفئات الأولى بالرعاية، فيتم دعم حوالى 5 ملايين طالب مدرسى واعفاؤهم من التعليم، وتقوم الوزارة بتنفيذ برنامج قومى لتنمية الطفولة المبكرة وزيادة عدد الحضانات على مستوى الجمهورية. كما تقوم الجمعيات الأهلية بتقديم 30%؜ من الخدمات الصحية خصوصا فى المجتمعات القاعدية، وتراعى الوزارة المساواه بين الجنسين فتولى المرأة أولوية فى برامجها الاجتماعية والاقتصادية، كما أن لديها العديد من البرامج لحماية المرأة من العنف.

وأشارت القباج إلى تقاطع عمل الوزارة مع هدفى العمل اللائق والانتاج والاستهلاك حيث يقدم بنك ناصر الاجتماعى خدماته المصرفية والاستثمارية للطبقات المتوسطة والدنيا، بالاضافة الى 14 ألف أسرة منتجة تضم حوالى 600 الف سيدة، بالاضافة الى مراكز التكوين المهنى للتديب الحرفى، وكذلك ننفذ برامج تمكين اقتصادى لتنمية المرأة الريفية.

وفيما يتعلق باهداف المياه النظيفة وتنمية المجتمعات المستدامة، أوضحت أن الوزارة تنفذ برنامج "سكن كريم" بالشراكة والتنسيق مع الجمعيات الأهلية فتتوسع فى تنفيذ وصلات المياه وإعادة إعمار المنازل، كما تقوم الوزارة أيضا تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية لحماية ودعم سكان مشروعات الإسكان البديل للمناطق العشوائية الخطرة غير الآمنة بتأثيث الوحدات السكنية فى مشروعات إسكان أهالى المناطق غير الآمنة، كما تعمل الوزارة على برامج الوعى بهدف تغيير السلوكيات المجتمعية السلبية.

وأخيرا الهدف السادس عشر الخاص بالسلام والعدل فتقوم الوزارة بتنفيذ جهود الاغاثة والسلام وجمع الروابط وتأمين فاقدى الرعاية وذلك من خلال الهلال الاحمر المصرى ومراكز الاغاثة والتنسيق مع المؤسسات الدينية.

وأوضحت القباج أن برامج الوزارة تنفذ جميعها بالشراكات المتنوعة مع المجتمع المدنى والهيئات الدولية والأزهر الشريف والمؤسسات الدينية والمتطوعين والاعلام.

ويعد المؤتمر الحدث الأكبر مصريا وإقليميا المعنى بمناقشة دور الاستدامة فى تعزيز تنافسية المؤسسات الاقتصادية، ورفع الإنتاجية، وتعزيز المؤشرات الاقتصادية والتنموية لتطبيق مبادرات المسؤولية الاجتماعية من خلال مناقشة عدد هام من المحاور وبحضور نخبة من خبراء التنمية المستدامة فى العالم.