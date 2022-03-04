سفير مصر بالتشيك يبحث مع رئيسة جامعة تشارلز تعزيز التعاون

جدة - نرمين السيد - اجتمع سفير مصر بالتشيك سعيد هندام، مع رئيسة جامعة تشارلز الدكتورة “ميليانا كراليكوفا” بهدف دعم التعاون القائم بين الجامعات المصرية والجامعة التشيكية، والتي يدرس بها حاليًا نحو 100 طلب مصرى فى مختلف المجالات وعلى رأسها الطب والصيدلة والعلوم الانسانية.





وأكد السفير المصرى على أهمية الدفع بالتعاون فى مجال الأبحاث وتبادل الدارسين والأستاذة، وكذا زيادة المنح الدراسية من أجل تحقيق التكامل العلمى بين الجانبين. من جانبها، أثنت رئيسة الجامعة على التعاون القائم خاصة فى مجال تعليم اللغة العربية فى جمهورية التشيك، وكذا التعاون القائم مع جامعة عين شمس لتعليم اللغة التشيكية فى مصر. كما أشارت كذلك للتعاون القائم فى مجال التنقيب عن الآثار، ودور البعثة التشيكية من جامعة تشارلز منذ أكثر من مائة عام فى التنقيب عن الآثار فى منطقة أبوصير بالجيزة، معربة عن التقدير لموافقة مصر على عرض الآثار المصرية فى براج ضمن معرض ملوك الشمس الذى أُنهى عرضه العام الماضى. وتم الاتفاق على التعاون المشترك بين السفارة المصرية وجامعة تشارلز من أجل التوعية والتحضير لرئاسة مصر للدورة السابعة والعشرين لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27.

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