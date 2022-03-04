/683094/الحكومة-تنفي-تأجيل-امتحانات-الثانوية-العامة-2022

إصدار قرار رسمي بتغيير موعد أداء امتحانات شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي 2021/2022

و قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، حيث اكدت على نفي تلك الأنباء وأنه لا صحة لتغيير موعد أداء امتحانات شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي 2021/2022، وأنه لم يتم إصدار أي قرارات رسمية بهذا الشأن، مُوضحةً أنه سيتم عقد امتحانات شهادة الثانوية العامة في الموعد المقرر لها وفقاً للخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالي 2021/2022 المعلنة مسبقاً،

الحكومة تنفي تأجيل امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي ٢٠٢٢

حيث تعقد امتحانات الدور الأول لطلاب شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي، بدءاً من السبت الموافق 11 يونيو 2022، فيما تعقد امتحانات الدور الثاني اعتباراً من يوم السبت الموافق 13 أغسطس 2022 المقبل، مُشيرةً إلى أنه سيتم الإعلان عن كافة تفاصيل وإجراءات أداء امتحانات شهادة الثانوية العامة لعام 2021/2022، خلال مؤتمر صحفي يتم عقده في الأسابيع القليلة المقبلة، مناشدةً الطلاب وأولياء الأمور عدم الانسياق وراء تلك الأخبار المغلوطة، مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.

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