/683093/ياسمين-صبري-بالحجاب-تؤدي-مناسك-العمرة-اللهم-إني-اسألك-من-الأخلاق-اطيبها

تؤدي الفنانة ياسمين صبري حاليًا، مناسك العمرة في مكة المكرمة، إذ شاركت جمهورها بصورة لها بالحجاب وهي تؤدي العمرة.

دوت الخليج

ياسمين صبري بالحجاب

وكتبت ياسمين صبري، عبر حسابها على “إنستجرام”: “اللهم اني اسألك حبك لي ولطفك بي وجمالك في واسألك من الأخلاق اطيبها”.

ياسمين صبري ضمن أجل 100 وجه حول العالم

وعلى جانب آخر اختيرت الفنانة ياسمين صبري، ضمن قائمة أجمل 100 وجه في العالم لعام 2021، وفقًا للموقع الرسمي لمسابقة "تي سي كاندلر" tccandler، عبر انستجرام. واحتلت ياسمين صبري، مركزًا في القائمة كونها النجمة العربية الوحيدة المندرجة ضمن عدد كبير من نجوم هوليوود وبوليوود ونجوم الرياضة، وملكات جمال عدد من الدول حول العالم، وهذه ليست المرة الأولى لتواجد اسم ياسمين صبري، ضمن قائمة أجمل 100 وجه حول العالم، فأثبتت وجودها خلال الأعوام الأتية: "2017، 2018، 2020".

اسم مسلسل ياسمين صبري في رمضان 2022

وكانت الفنانة ياسمين صبري كشفت عن الاسم النهائي لمسلسها الجديد، المقرر أن تخوض به موسم مسلسلات رمضان 2022، مشيرة إلى أنه تم الاستقرار على اسم «دنيا»، إذ أنها ردت على تساؤل إحدى متابعيها عن اسم المسلسل خلال خاصية «ask» على حسابها الرسمي بموعد «إنستجرام»، وقالت «دنيا».

وكانت ياسمين صبري، كشفت عن حقيقة تقديم قصة حياتها بمسلسلها الجديد، المقرر طرحه خلال السباق الرمضاني المقبل.