محافظ أسوان يتابع تنظيم 12 جلسة للتوعية بقرى حياة كريمة

جدة - نرمين السيد - تابع أشرف عطية محافظ أسوان، اليوم الجمعة، سلسلة جلسات وندوات التوعية للمشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى، داخل النجوع والقرى المدرجة ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والذى تنفذه المحافظات بالتعاون مع المجلس القومى للمرأة ومديرية الأوقاف والكنيسة.





وذلك بهدف رفع الوعى بقضية الزيادة السكانية وتصحيح المفاهيم والعادات والتقاليد السلبية. وأوضحت الدكتورة هدى مصطفى مقرر فرع المجلس القومى بأسوان فى تصريح، أنه تنفيذًا لتعليمات محافظ أسوان فقد تم تنظيم 12 جلسة داخل 8 قرى بإدفو وكوم أمبو ونصر النوبة استهدفت 500 سيدة. وأشارت إلى أن البرامج التدريبية استهدفت زيادة المخزون التوعوى والتعريفى للسيدات والفتيات والشباب بشأن التمكين الاقتصادى من خلال ريادة الأعمال وكيفية إدارة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لتوفير مصدر رزق ثابت لأسرتها. وأضافت أن الهدف من تلك الندوات يأتى لتعريفهن بالمنظور الطبى والدينى والاجتماعى لتنظيم الأسرة، والعنف الأسرى وأشكاله، وزواج القاصرات، والختان، والتربية الإيجابية للأبناء، والتباعد بين الولادات، والصحة الإنجابية للمرأة.

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