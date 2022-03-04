وزير التعليم البرتغالى يعرب عن سعادته باختيار مصر ضيف شرف مؤتمر العلوم

جدة - نرمين السيد - وذلك لمناقشة أوجه التعاون الثنائى فى مجال التعليم العالى والبحث العلمى، فضلاً عن الإعداد لمشاركة مصر فى مؤتمر العلوم البرتغالى "2022 Encontro Ciência" الذى ستشارك فيه بصفتها ضيف شرف المؤتمر هذا العام.

حضر المقابلة عبر الفيديو كونفرنس كل من السفيرة مانويلا فرانكو سفيرة البرتغال فى القاهرة ومديرة صندوق تمويل العلوم والتكنولوجيا ومدير وكالة الفضاء البرتغالية ومديرة مؤسسة Ciência Viva.

من جانبه، أعرب الوزير البرتغالى عن سعادته بأن مصر ستكون ضيف شرف مؤتمر العلوم البرتغالى "2022 Encontro Ciência" الذى سيُعقد فى لشبونة خلال الفترة من 16 وحتى 18 مايو 2022، وهو الأمر الذى يعكس مدى حرص بلاده على تعزيز العلاقات العلمية والتعليمية مع مصر باعتبارها أحد أبرز الدول التى خطت خطوات كبيرة فى عملية دعم قطاع التعليم العالى والبحث العلمى خلال السنوات القليلة الماضية.

وأضاف الوزير، أن العلاقات الثنائية فى مجال التعليم العالى والبحث العلمى تتقدم بصورة ملحوظة خلال السنوات القليلة الماضية، وهو الأمر الذى انعكس فى افتتاح فرع لجامعة نوفا البرتغالية فى العاصمة الإدارية الجديدة ضمن مشروع "The Knowledge Hub".

وأوضح أن الجامعة ستبدأ نشاطها بدءاً من العام الدراسى 2022/ 2023 فى سبتمبر المقبل بثلاث كليات تتمثل فى إدارة الأعمال، والعلوم والتكنولوجيا، وإدارة المعلومات، وهو الأمر الذى يعكس تقدماً ملحوظاً فى هذا الإطار مع مصر.

وأعرب السفير وائل النجار للوزير البرتغالى عن تقدير مصر لإختيارها كضيف شرف مؤتمر العلوم البرتغالى لعام 2022، وهو الأمر الذى يعكس عمق العلاقات الثنائية بين البلدين بشكل عام، وتميز العلاقات فى مجال التعليم العالى والبحث العلمى بشكل خاص.

وأكد أن مصر تسعى إلى تحقيق شراكة راسخة مع الجانب البرتغالى فى هذا المجال الحيوى، وذلك فى إطار السعى المشترك لاستخدام التطبيقات العلمية والإبتكارات فى عملية التحول الأخضر والرقمى.