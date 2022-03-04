مديريات الأمن تحتفل باليوم العالمى للحماية المدنية

جدة - نرمين السيد - واستقبلت الإدارات على مستوى الجمهورية عددا من طلاب المدارس، حيث اطلعوا على طبيعة عمل ومهام رجال الشرطة فى حفظ أمن المواطنين والحفاظ على أرواحهم وممتلكاتهم.
وتأتى تلك الاحتفالات تعزيزاً للثقة لدى المواطنين فى الخدمات التى تقدمها وزارة الداخلية، وعرض قدرات ومهام أجهزة الحماية المدنية التى تقدمها بشكل سريع وفعال، وتقديراً لحجم التضحيات والجهود التى يبذلها رجال الحماية المدنية لحماية الأرواح والممتلكات.
ومن جانبهم توجه القائمين على تلك الزيارات بالشكر لوزارة الداخلية على الجهود المبذولة والحرص على التواصل مع جميع فئات المجتمع ولاسيما النشء صغار السن.
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