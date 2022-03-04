وزير النقل يدلى بصوته فى انتخابات نقابة المهندسين (صور)

جدة - نرمين السيد - وصل منذ قليل المهندس كامل الوزير، وزير النقل إلى الحديقة الصينية بمركز القاهرة الدولى للمؤتمرات للمشاركة فى انتخابات نقابة المهندسين التى تجرى اليوم لاختيار النقيب العام للمهندسين والأعضاء المكملين، والإعادة بين المهندس هشام أبوسنة والمهندس حسام عفيفى على مقعد رئيس نقابة المهندسين الفرعية بالقاهرة.





أدلى وزير النقل بصوته الإنتخابى فى اللجنة رقم 56 مدنى، وقال فى تصريحات إن المشاركة فى الانتخابات واجب وطنى، ينبغى على كل مهندس أن يشارك فيها لإختيار من يراه الأفضل فى قيادة النقابة للارتقاء بها وبمهنة الهندسة، مشيرا إلى أن انتخابات هذا العام تضم كوكبة متميزة من المهندسين أصحاب خبرات كبيرة وهدفهم جميعا مصلحة نقابتهم.

وكانت الجولة الأولى من انتخابات نقابة المهندسين قد أجريت الجمعة الماضية 25 فبراير 2022 على مقاعد رؤساء النقابات الفرعية، ونصف أعضاء مجالس النقابات الفرعية ممن مضى على انتخابهم 4 سنوات، ونصف أعضاء مجالس الشعب الهندسية بمجلس النقابة العامة ممن مضى على انتخابهم 4 سنوات.

ويتنافس 22 مرشحا على مقعد نقيب المهندسين، كما يتنافس نحو 140 مرشحا بجميع الشعب على 11 مقعدا لاختيار الأعضاء المكملين منهم 33 مرشحا بشعبة الكهرباء، و29 مرشحا بشعبة "مدنى"، و28 مرشحا بشعبة "ميكانيكا"، 24 مرشحا بشعبة "عمارة"، و12 مرشحا بشعبة "تعدين" و11 مرشحا بشعبة "غزل ونسيج".

وكانت الجولة الأولى من الانتخابات أجريت الجمعة الماضية، على مقاعد رؤساء النقابات الفرعية، ونصف أعضاء مجالس النقابات الفرعية ممن مضى على انتخابهم 4 سنوات، ونصف أعضاء مجالس الشعب الهندسية بمجلس النقابة العامة ممن مضى على انتخابهم 4 سنوات.