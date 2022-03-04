مفتى الجمهورية يدين تفجير مسجد فى باكستان أثناء صلاة الجمعة

جدة - نرمين السيد - أدان فضيلة الأستاذ الدكتور شوقى علام -مفتى الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء فى العالم- العمليةَ الإرهابية الغادرة التى تعرَّض لها مسجد للشيعة أثناء صلاة الجمعة، فى مدينة بيشاور شمالَ غربى باكستان؛ ممَّا أسفر عن مقتل وإصابة العشرات المصلين.





وأكَّد فضيلة المفتى أنَّ جماعات الإرهاب لا تراعى حرمة الدماء ولا حرمة بيوت الله، فأسالوا الدماء فيها فى يوم الجمعة، وخلال الصلاة، فأصبحوا بذلك من المفسدين فى الأرض الصادِّين عن مساجد الله، فحقَّ فيهم قول الله تعالى: {وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِى خَرَابِهَا أُولَئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِفِينَ لَهُمْ فِى الدُّنْيَا خِزْى وَلَهُمْ فِى الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ} [البقرة: 114]. وتوجَّه فضيلة المفتى إلى دولة باكستان حكومةً وشعبًا بخالص العزاء فى ضحايا الحادث الإرهابى، داعيًا الله أن يرحمهم وينزلهم منازل الصالحين، وأن يشفى المصابين شفاءً تامًّا عاجلًا لا يُغادر سقمًا.

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