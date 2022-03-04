برعاية مدبولى.. انطلاق نموذج محاكاة مجلس الوزراء لبرلمان طلائع مصر غدا

جدة - نرمين السيد - تطلق وزارة الشباب والرياضة، غدا السبت، فعاليات نموذج محاكاة مجلس الوزراء لبرلمان طلائع مصر، الذى يحمل شعار "كن قياديًا.. كن مؤثرًا "، تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولى - رئيس مجلس الوزراء.





وذلك خلال الفترة من 5 لــ 10 مارس الجارى، بحضور الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، ولفيف من الوزراء بمشاركة 75 مشاركًا من ممثلى نموذج محاكاة السلطة التنفيذية من مدربين، خبراء، كوادر برلمانية، متطوعين من كافة محافظات الجمهورية.

وأكد الدكتور أشرف صبحى، الحرص الشديد لمؤسسات الدولة المصرية وعلى رأسها الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، لإثراء نماذج محاكاة الحياة السياسية لتكون نقطة انطلاق لجسر من الثقة بين الدولة والشباب.

وأوضح أن رعاية رئيس المجلس الوزراء لنموذج محاكاة مجلس الوزراء لخلق قنوات اتصال لرؤى الشباب من خلال عملية إكساب الأعضاء نشاطًا نوعيًا وتثقيفيا هامًا بشكل يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة مصر 2030، والتعرف على خطط الحكومة والتدريب على كيفية إدارة الحكومة للأزمات والتحديات، كذلك ثقل وتعزيز قيم المواطنة والانتماء باعتبارها من مقومات بناء الإنسان، وغرس المسؤولية المجتمعية لمواجهة مشكلات وتحديات المجتمع الوعى بمعرفة قضايا الوطن وخطواته السريعة فى التنمية الشاملة والمعرفة بكافة مؤسسات الدولة وكيفية عملها وأدائها بالإضافة إلى التحديات التى تواجه الوطن داخليا وخارجيا.

وتابع صبحى، نسعى من خلال إستراتيجية الوزارة الى إعداد جيل من الشباب لديه القدرة على طرح الآراء والأفكار والتدريب على إدارة المناقشات والحوار الديمقراطى، لتخريج نخبة مميزة برسالة واضحة ودور بارز لمواكبة الجمهورية الجديدة ورؤية 2030، تماشيا مع إطار منظومة بناء الإنسان المصرى.

ومن المقرر أن تمثل 10 حقائب وزارية بالنموذج هى: التضامن الاجتماعى، البيئة، الإسكان والمرافق العامة، السياحة والآثار، الموارد المائية والرى، النقل والمواصلات، التربية والتعليم، الصحة، الشباب والرياضة، المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.