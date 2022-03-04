هشام المليجي يُحرج رانيا شاهين: "من فضلك متجبيش سيرتي تاني مطلبتش مساعدتك"

/683088/هشام-المليجي-يحرج-رانيا-شاهين-من-فضلك-متجبيش-سيرتي-تاني-مطلبتش-مساعدتك

خرج الفنان هشام المليجي عن صمته بعد منشور الفنانة رانيا شاهين، التي حاولت مساعدته من خلاله وحاولت أن تُذكر الجمهور به مشيرة إلى أنه تم تجاهله فنيًا وأنه مصاب بإكتئاب.

دوت الخليج

وكتب هشام المليجي عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "يا أستاذة رانيا حضرتك تطوعتي وتدخلتي في حياتي من غير إذن، وقولتي كلام مش حقيقي".

وتابع المليجي حديثه غاضبًا، وقال: "محدش طلب منك المساعدة، وحضرتك مصصمه تزعجيني، من فضلك متجبيش سيرتي تاني في اي حوار أو مداخله .. شكرًا".

منشور رانيا شاهين عن هشام المليجي

بدأت القصة عندما كتبت الفنانة رانيا شاهين عبر حسابها على "فيسبوك": "الراجل ده جاري في العمارة الي جنبي ومتربيين مع بعض، مش بيشتغل وهو ممثل ممتاز، ومكافح، وعنده اكتئاب وبيرفض انه يكلم حد ع شغل علشان هو حساس، تحية ليك ياجاري العزيز الصابر الصامت صاحب عزه النفس".

وأضافت: "أنا عارفة إنه هيزعل مني لما يعرف إني كتبت الكلام ده، بس كل ما ازوره حقيقي بيصعب عليا، مع إنه مش بيشتكي بس باين عليه، الموهوبين في الظل".

هشام المليجي يرد على رانيا شاهين

رد هشام المليجي على الفنانة رانيا شاهين، وكتب عبر «فيسبوك»: "صباح الخير.. شكرًا جزيلًا على موقفكم وحبكم ودعمكم النفسي، صديقتي أخطأت في حقي دون أن تقصد، لأننا لم نتقابل منذ فترة كبيرة، ولم أطلب منها أي مساعدة من أي نوع.. ولأني متأكد من نواياها الطيبة طلبت منها حذف المنشور، ولكن بعد أن صور وتناقلته المواقع والصفحات، ومعظم التعليقات مليئة بالحب والاحترام والاعجاب والدعوات بالفرج والفرح والرزق وأشياء أخرى جميلة.. وهنا لا بد وأن أشكر جارتي وزميلتي الطيبة لأنها كانت سبب لمنحي كل هذه الدعوات الطيبة في ليلة مفترجة".

وتابع هشام المليجي، حديثه: "كثير من التعليقات عن أن الفن شلل وواسطة وغدار، ولازم يكون فيه شغل تاني ومصدر آخر للدخل.. وده مش عيب طبعا وفيه فاكرين إننا بنتسول الشغل على المنصات الاجتماعية، مش عارف هو يقصد مين.. طلب الشغل مش عيب لا على العام ولا على الخاص.. بس تعبير تسول غير لائق، أرجو من المواقع والمنصات إزالة المنشور وعدم تداوله.. أنا أحب جميع مخلوقات الله ولم أطلب من أحد مساعدة مع إنها أشياء مشروعة، وعند البشر ولا تعيب أحد.. شكرًا وأسف لكل الأصدقاء والصحفيين من استطعت الرد عليه ومن لم استطع.. وتمنياتي للجميع بالسعادة والنجاح".

رانيا شاهين تؤكد نيتها بمساعدة هشام المليجي

تحدثت الفنانة رانيا شاهين، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «كلام الناس»، عبر قناة mbc مصر: «بنحاول نفكر الناس ببعض لأن عدم الشغل شيء مؤذي جدا، وبعمل ده ديما من اول ما عملت الفيس بوك مع أي زميل مبيشتغل، وكان من ضمنهم الفنان محمد فادي واتبسط جدا، وشكرني إنه فيه ناس لسة فكراه».

وتابعت رانيا شاهين حديثها، فقالت: «هشام المليجي جاري فعارفة كل حاجة عنه بحق الصداقة اللي بينا، وهو مقاليش أنه مكتئب بس كان باين عليه وهو أنكر ده، أنا كنت عايزاه يبقى مبسوط والناس تفتكره وتقريبا أنا فهمته غلط، كنت عارفة إن فيه ناس كتير بتتكسف تطلب شغل فكنت عايزة اساعده ، وآخر تواصل بينا كان من شهر، وبعد البوست كلمته وكان زعلان جدا، اتفاهمنا وشيلت البوست بعدها».