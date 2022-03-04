نشاط الرئيس السيسى فى أسبوع.. الأسرة المصرية على رأس الأولويات

جدة - نرمين السيد - السبت، الماضى تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسى، اتصالاً هاتفياً من الملك عبد الله الثانى بن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية.

وصرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية أن الاتصال تطرق إلى مناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بالتعاون الثنائى فى مختلف القطاعات، فضلاً عن تبادل وجهات النظر والرؤى تجاه تطورات القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وأعرب الملك عبد الله عن اعتزازه بالعلاقات الثنائية الأخوية بين مصر والأردن وتميزها فى ظل التنسيق الدائم بين قيادتى البلدين، مؤكداً تطلعه للدفع قدماً بأطر التعاون الثنائى على شتى الأصعدة، ومشيداً بانعقاد اللجنة العليا المشتركة المصرية الأردنية مؤخراً بالقاهرة برئاسة رئيسى وزراء البلدين.

كما اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى، مع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجاره الداخلية، واللواء أ.ح إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

وصرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول استعراض موقف السلع الاستراتيجية الغذائية ومتابعة توفرها وأسعارها، وكذلك الاستعدادات الجارية لشهر رمضان المبارك.

وعرض وزير التموين، موقف المخزون الاستراتيجى لجميع السلع الغذائية الأساسية للدولة، خاصة القمح، الأرز، السكر، الزيت، اللحوم والدواجن، مؤكداً على عدم وجود أية مشكلة فى توفير تلك السلع فى إطار التوجيهات الرئاسية والتخطيط المسبق للدولة بالحفاظ على استمرارية المخزون الاستراتيجى من تلك السلع لمدة لا تقل عن متوسط 5 أشهر.

كما حرص الرئيس عبد الفتاح السيسى، على تهنئة الشعب المصرى بذكرى الإسراء والمعراج، وكتب الرئيس السيسى، عبر حسابه الرسمى على موقع "فيسبوك": "أتقدم بالتهنئة للشعب المصرى، والأمتين العربية والإسلامية بمناسبة ذكرى الإسراء والمعراج، تلك الذكرى العطرة التى تجلَّت فيها رحمة الله سبحانه وتعالى بأمّتنا، فكانت منهجًا للحياة، وجهادًا للنفس.. أسأل الله تعالى فى هذه المناسبة الطيبة، أن يحفظ مصر وشعبها من كل سوء وشر".

كما حضر الرئيس عبد الفتاح السيسى، فعالية المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية بمركز المؤتمرات الدولية "الماسة" بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وتفقد الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال الأسبوع الماضى، الموقف التنفيذى والأعمال الإنشائية للعاصمة الإدارية الجديدة.

كما اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى، مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد معيط وزير المالية، والدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، واللواء أ.ح إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء أحمد الشاذلى رئيس هيئة الشئون المالية للقوات المسلحة.

وصرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول "متابعة الموقف التنفيذى الخاص بالمدن الرياضية الأولمبية الجديدة على مستوى الجمهورية".

ووجه الرئيس بتنفيذ وتطوير منشآت ومرافق البنية الأساسية للمنظومة الرياضية فى مصر طبقاً للمعايير والمواصفات العالمية، ووفق نهج شامل يتكامل مع المشروعات التنموية الضخمة التى تقيمها الدولة، مما سيؤهل مصر لامتلاك القدرات ذات المواصفات والمعايير القياسية الدولية التى تتيح تنظيم واستضافة كبرى البطولات العالمية فى مختلف الألعاب، خاصةً مع تكامل منظومة المدن الرياضية الحديثة فى مصر من حيث التنوع والمواقع الجغرافية سواء بالعاصمة الإدارية الجديدة، أو برج العرب شمالاً على سواحل البحر المتوسط، او هيئة استاد القاهرة بقلب العاصمة فضلاً عن ربطها مع شبكة المحاور الجديدة والبنية التحتية للاتصالات والمطارات والموانئ والفنادق التى باتت مصر تتمتع بها.

كما شهد الرئيس عبد الفتاح السيسى افتتاح عدد من المشروعات السكنية، من بينها مشروعى سكن مصر وجنة للإسكان بمدينة 6 أكتوبر، وذلك ضمن عدد من المشروعات التنموية، منها مشروعات الطرق والمحاور الجديدة والشباب والرياضة.

كما عقد الرئيس عبد الفتاح السيسى اجتماعاً موسعاً عبر الفيديو كونفرانس مع كيرياكوس ميتسوتاكيس، رئيس وزراء اليونان، وذلك بحضور محافظ البنك المركزى، ووزراء الكهرباء والطاقة المتجددة، والخارجية، والبترول والثروة المعدنية، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والتعاون الدولى، فضلاً عن نظرائهم من الجانب اليونانى، إلى جانب رئيس بنك الاستثمار الأوروبى.

وصرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن المباحثات تطرقت إلى تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين خاصةً فى مجال التعاون فى قطاع الطاقة، خاصة مشروعات الربط الكهربائى، والغاز، وكذا التعاون فى قطاعات تغير المناخ، والتحول الأخضر، والهيدروجين الأخضر والطاقة الشمسية، وذلك فى ضوء استضافة مصر للقمة العالمية للمناخ COP27 بشرم الشيخ فى نوفمبر القادم.

وتوافق الجانبان على المضى قدماً فى تنفيذ الاتفاقيات الموقعة بينهما فى تلك القطاعات سواء فى الإطار الثنائى أو من خلال آلية التعاون الثلاثى التى تجمع بين مصر وقبرص واليونان، وكذلك فى إطار الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبى.