شعراوى: تلقينا 83 ألف شكوى فى «صوتك مسموع» ونجحنا فى حل 96% منها

جدة - نرمين السيد - أعلن محمود شعراوى وزير التنمية المحلية أن مبادرة "صوتك مسموع" التى أطلقتها الوزارة استقبلت منذ انطلاقها فى أكتوبر 2018 وحتى الآن أكثر من 442 ألف رسالة منها 83 ألف شكوى تم حل 80.4 ألف منها بنسبة 96.8%، فيما بلغ عدد المتابعين لصفحة المبادرة على الفيس بوك أكثر من 70.8 ألف متابع.





واستعرض التقرير الذى تلقاه شعراوى عن جهود المبادرة خلال شهر فبراير 2022، حيث تلقت المبادرة حوالى 11.4 ألف رسالة منها 1907 شكاوى تم التفاعل معها من قبل العاملين بالمبادرة بمقر الوزارة بالتنسيق والتواصل مع المحافظات المعنية، ونجحت المباردة فى حل 1525 شكوى بنسبة 80% وجار حل 382 شكوى.

وأكد شعراوى ان أكثر المحافظات استقبالا وتعاملا مع شكاوى وطلبات المواطنين وتفاعلا معها خلال شهر فبراير هى محافظات القاهرة والجيزة والاسكندرية والقليوبية والدقهلية والمنيا والبحيرة.. مشيدا باستجاباتهم للشكاوى الواردة لمبادرة "صوتك مسموع" والتحرك السريع لحلها على أرض الواقع والتنسيق الفعال والمتميز مع فريق عمل المبادرة.

كما أشار التقرير إلى تنوع شكاوى المواطنين التى تلقتها المبادرة ما بين شكاوى للقمامة والتى بلغ عددها 923 شكوى والإشغالات 806 شكاوى ثم مخالفات البناء 114 شكوى، وشكاوى التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة 51 شكوى، وشكاوى الفساد وعددها 5 شكاوى بالإضافة إلى تلقى المبادرة 8 شكاوى خاصة بمبادرة "حياة كريمة" وعدة مقترحات تم بحثها ودراستها بالتنسيق مع المحافظات.

وأضاف الوزير أن التقرير رصد أن خدمة "الواتس آب" تلقت خلال الشهر 8690 رسالة تضمنت 1604 شكاوى مستوفاه تم حلها بنسبة 81 %، وتلقت صفحة الفيس بوك 227 شكوى تم حلها بنسبة 74% والبريد الإلكترونى 26 شكوى تم حلها بنسبة 77 % وتلقى الخط الساخن 504 اتصالات تضمنت اقتراحات المواطنين والاستفسارات عن الشكاوى التى ترد للمبادرة.

وطالب شعراوى كل العاملين بالمبادرة والفرق التنفيذية بالمحافظات ببذل أقصى جهد لخدمة المواطن تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى للحكومة بتفعيل كافة آليات التواصل مع المواطنين بالمحافظات والاستماع إلى مشكلاتهم وسرعة الرد عليها وحلها للحصول على رضا المواطن.

جدير بالذكر أنه يمكن التواصل مع فريق عمل صوتك مسموع من خلال وسائل الاتصال المختلفة والتى تتيحها المبادرة عن طريق رقم "الواتس آب" ( 01150606783 ) ورقم الخط الساخن (15330 ) والصحفة الرسمية للمبادرة على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" (www.facebook.com/sotakmasmwo) والبريد الإلكترونى [email protected]