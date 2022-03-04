«التموين» تعلن انطلاق معرض أهلا رمضان ‏بمشاركة 175 شركة حتى الآن.. 24 مارس

أكد الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية يولى معارض آهلا رمضان اهتماما خاصا، ووجه الرئيس بالتوسع في نشر تلك المعارض وبزيادة التخفيضات حتى يستطيع المواطن الحصول على سلعه بتخفيضات كبيرة، حيث ستبدأ المعارض في الفترة من 24 مارس الجاري إلى الأول من ابريل، وأن المعرض الرئيس سيكون بمركز القاهرة الدولى للمؤتمرات تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء.
وأضاف الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، خلال لقائه برؤساء الشركات وأصحاب السلاسل التجارية وعدد من الموردين والمنتجين أن عدد الشركات التي تقدمت حتى الآن للمشاركة بالمعرض نحو 175 شركة متوقعا زيادتها إلى 250 شركة قبل بدء المعرض، وأن التخفيضات سوف تتراوح ما بين 20 إلى 25%، كما أن كل سلسلة تجارية سيقام فيها ركن خاص تحت اسم "أهلا رمضان" لتغطية أكبر مساحة جغرافية حيث تصل عدد الفروع إلى نحو 1300 فرع.
وأوضح المصيلحى - وزير التموين والتجارة الداخلية، أن 1300 مجمع استهلاكي و 500 منفذ من منافذ جمعيتي وعدد من المنافذ المتحركة سيشاركون فى معارض أهلا رمضان هذا العام بنفس التخفيضات السابقة، مؤكدا التنسيق التام بين المحافظين لإقامة شوادر بالمحافظات أيضا لتوفير كل السلع الغذائية والاحتياجات الأساسية فى جميع المناطق لرفع العبء عن كاهل المواطنين، وأن عدد القوافل المتنقلة المشاركة فى معارض أهلا رمضان ستصل إلى 100 قافلة متنقلة (سيارات تتراوح حمولتها من 1 طن و 1.5 طن و 5 أطنان) تكون محملة بكافة السلع التي يحتاج إليها المواطنين وتستطيع الوصول إلى كافة النجوع والكفور والمناطق النائية.
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