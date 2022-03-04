جدة - نرمين السيد - أكد وزير الموارد المائية والرى الدكتور محمد عبدالعاطى، أن الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة يمثل نقلة هامة فى مجال تطوير وتحديث منظومة العمل والمتابعة بالوزارة وتحقيق الحوكمة والتحول الرقمى فى منظومة العمل الإدارى، بالتزامن مع التدريب الذى تلقاه العاملون بالوزارة فى هذا المجال.





جاء ذلك خلال اجتماعات عقدها الدكتور محمد عبدالعاطى بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، كما عقدت قيادات الوزارة العديد من الاجتماعات بمقار مكاتبهم. يأتى ذلك فى ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بالانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة. كما عقد رؤساء المصالح والهيئات والقطاعات بوزارة الرى اجتماعات متعددة بمقار مكاتبهم بالمبنى الجديد، لمتابعة موقف المشروعات والسياسات المعنى بها كل جهة، ومتابعة الإجراءات التى قامت بها كل جهة للإعداد لعملية الانتقال للعاصمة الإدارية، من خلال حصر أعداد المنتقلين وكافة الاحتياجات اللوجيستية المطلوبة مثل شاشات العمل والهواتف وغيرها، بالإضافة لخطوط الربط مع جهات الوزارة بالمحافظات المختلفة والتطبيقات التخصصية التى تشمل مختلف أعمال الوزارة، وحصول العاملين على دورات تدريبية متخصصة فى مجالات مختلفة. وكان وزير الرى قد وجه بأن تبدأ الأطقم المختصة بالوزارة فى تشغيل كافة الخدمات اللوجستية بالمبنى الجديد، فى إطار خطة متكاملة للانتقال التدريجى للحى الحكومى بالعاصمة الإدارية الجديدة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزير الرى: الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة نقلة مهمة فى مجال تطوير العمل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.