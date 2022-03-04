توجيه عاجل من سفارة مصر ببوخارست للمصريين الذين فقدوا جوازاتهم

جدة - نرمين السيد - نصحت سفارة مصر ببوخارست اليوم الجمعة، المصريين القادمين لرومانيا من أوكرانيا ممن فقدوا جوازات سفرهم تجنب الدخول من نقطة الدخول الرومانية Isacca، حيث تبدى شرطة الحدود الأوكرانية عند النقطة الأوكرانية تعنتا شديدا مع تلك الحالات، ويرفضون عبورهم إلى الجانب الرومانى.





وكانت السفارة ببوخارست قد ناشدت - فى تنويه نشرته على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك فى ساعة مبكرة من صباح اليوم - المواطنين المصريين القادمين من الحدود الأوكرانية لبوخارست ضرورة إبلاغ السفارة قبل تحركهم من النقط الحدودية بوقت كاف وكذلك الإفادة بموعد الوصول لبوخارست قبلها بساعتين على الأقل حتى يتسنى تدبير أماكن الإقامة. وأكدت أن مصدر المعلومات الخاص بوصول أو تسكين أو تحرك المواطنين سيكون من خلال الصفحة الرسمية للسفارة على الفيسبوك أو رقم الطوارئ فقط. كما طالبت السفارة من كل الطلبة المصريين المتواجدين حاليا بالمدن الجامعية الرومانية الالتزام التام بقواعد وتعليمات المدن الجامعية منعا لحدوث أى مشكلات مع السلطات الرومانية.

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