بمشاركة 500 متسابق.. انطلاق ماراثون كفر الشيخ للجرى صباح اليوم (صور)

جدة - نرمين السيد - أطلق الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة، اليوم الجمعة، إشارة البدء لنصف ماراثون كفر الشيخ لمسافات 21 كم جرى، بمشاركة ما يقرب من 500 متسابق من عدد من المحافظات المصرية من بينهم جنسيات أجنبية.





جاء ذلك بحضور مصطفى غريب وكيل المديرية للرياضة، وعبد المنعم الكنانى وكيل المديرية للشباب، ومنظمى السباق من فريق "كفر الشيخ رانرز"، والدكتور محمد غازى مدير إدارة التنمية الرياضية، والدكتور جمال الشهاوى مدير إدارة الأداء الرياضى. وقال الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، إن الماراثون يأتى تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، وجمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، مشيرا الى أن الهدف من تنظيم الماراثون النهوض بالرياضة المصرية والاهتمام بممارستها لكافة طوائف الشعب سواء نشئ أو شباب، وتغيير الثقافة الرياضية ودفع المواطنين الى ممارسة الرياضة، والمساهمة فى بناء مجتمع يتمتع بأسلوب حياة أرقى وأفضل والتشجيع على التخلص من العادات غير السليمة. وأضاف، محروس، أن خط سير الماراثون، بدأ من حديقة صنعاء، كخط البداية، مرورا بطريق مستشفى جامعة كفر الشيخ ودوران النسر فى اتجاه مدخل سخا ثم العودة إلى حديقة صنعاء وخط النهاية، يعقبها تسليم الجوائز.

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