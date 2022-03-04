/683079/أبرز-تصريحات-حمامة-هلال-خلال-برنامج-حبر-سري

خلال استضافة الفنان حمادة هلال في برنامج حبر سري يوم الخميس 3 مارس، قام بالتصريح عن بعض الأسرار الخاصة به وبزملائه، وأعطى رأيه في عدد من الموضوعات، وفي هذا التقرير نستعرضها لكم.

دوت الخليج يرصد تصريحات حمادة هلال في الجزء الأول من أستضافته في برنامج حبر سري

حمادة هلال يتحدث عن أفلامه

- بحب العيال حبيبة أكتر من عيال هربت

- ميس أند ميسز عويس كان ضعيف ومابحبش أتفرج على الشخصية اللي قدمتها فيه

- بحب أغنية أسبونج بوب

- أتضايقت من أغنية مسطول بعد 16 سنة من صدورها؛ عشان شوفت ولد صغير بيغنيها وباباه ضربه وحسيت أنه عنده حق

رأي حمادة هلال في بعض نجوم الساحة الحاليين

- حسن شكوش بيغني صح، وتون صوته عاجب الناس

- من بين نجوم جيلي بحب محمد حماقي وشايف أن خطواته ثابتة

- حماقي مركز في الغنا بس، وعمرو دياب بعد لما لقا التمثيل هياخده من الغنا

- الجمهور بيتغير بسرعة

حمادة هلال في حتة لوحده

- انا ماعنديش منافس

- مابقارنش بين نفسي وحد تاني عشان أفضل مركز مع نفسي

- الجمهور حاطط حمادة هلال في حتة لوحده

وجهة نظر حمادة هلال في المشاكل بين بهاء سلطان ونصر محروس

- بحب أسمع شيرين وبهاء سلطان

- نصر محروس حط بهاء سلطان على السلم، وأفاده جدًا.

- الأزمة بين بهاء سلطان ونصر محروس سببها العند.

حمادة هلال يدلي برأيه عن نجوم الفن

- مشاكل شيرين عبد الوهاب في حياتها ماعطلتهاش، بالعكس ساعدتها

- خالد سرحان راقي ومن أطيب الناس اللي قابلتها في حياتي، وقلبه قلب طفل

- أحمد ومحمد السبكي سندوا السينما وقت الثورة في 2011.

- انا بعشق حمو بيكا وطلقائيته وخفة دمه

- انا مش ضد عمل الدويتوالغنائي مع أي حد، المهم مضمون الغنوة

- حمو بيكا لو ركز في التمثيل ربنا هيكرمه ويكمل مسيرة طلعت زكريا

- طارق عبد الله أبويا وأخويا الكبير مش مجرد منتج بالنسبة لي، وفضله عليا إلى يومنا هذا

- جورج وصوف جوا قلبي

حمادة هلال يتحدث عن بدايته الفنية

- أول أجر في فرح كان 5 جنيه

- كنت بغني في صغري من ورا أبويا وكان عمري 9 سنين

- المداح أقرب مسلسل لقلبي

وأختتمت أسماء إبراهيم الجزء الأول من لقاء حمادة هلال في برنامج حبر سري، وسيتم عرض الجزء الثاني يوم الجمعة 4 مارس على قناة القاهرة والناس.