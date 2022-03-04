/683078/محلل-سياسي-يشيد-بموقف-مصر الصحيح-بشأن-الأزمة-الروسية-الأوكرانية
علق الدكتور معتز عبد الفتاح، إعلامى ومحلل سياسى، على موقف الدولة المصرية فى اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة امس الأربعاء بشأن الغزو الروسى لأوكرانيا، قائلا ان الدولة المصرية قامت بفعل الصح من الناحية القانونية والأخلاقية .
موقف الدولة المصرية فى جلسة الجمعية العامة للأمم المتحدة
وأوضح الاعلامى معتز عبد الفتاح ، عبر برنامجه تحت الشمس المذاع على قناة الشمس ، ان ممارسات روسيا وهجومها على الأراضى الاوكرانية تعد انتهاكات واضحة وفقا لمبادئ القانون الدولي والأخلاق الإنسانية.
وتابع ان الموقف الذى اتخذته الدولة المصرية فى الجلسة العامة يصب فى مصلحتها، مؤكدا انه لا يجب على اى دولة ان تخسر الولايات المتحدة والدول الغربية اى مادام الأمر يتماشى مع مبادئ القانون الدولي والأخلاق.كما اشار إلى ان الدولة المصرية لديها العديد من الاستثمارات مع الولايات المتحدة والدول الأوربية .
وأكد على ان موقف الدولة المصرية يتفق مع صحيح الأخلاق والقانون الدولي ومصالحها، مؤكدا انه لا حرج فى ان تتخذ الدولة المصرية قرارتها وفقا لمصالحها، لا سيما إذا كانت مصالحها تلك مدعومة بالقانون والإخلاق الإنسانية.
اخر مستجدات الأزمة الروسية الاوكرانية:
وجدير بالذكر انه تم انعقاد الجلسة الثانية من المفاوضات بين الوفد الروسي والأوكراني اليوم الخميس وتم الاتفاق على وقف إطلاق النار مؤقتا لحين إقامة ممرات إنسانية لإجلاء المدنيين من مناطق القتال.
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